受到市場對於美國聯準會（Fed）明年第一季將降息的預期心理帶動，美元不斷承壓，美元指數28日貶至5個月新低，日圓升破141兌1美元。受美元重貶連動，倫敦黃金收盤價已刷新歷史新高，紐約金價朝向每盎司2,100美元關卡進逼。
美國Comex黃金2月期價28日亞洲盤再漲2.4美元或0.11％，報每盎司2,095.7美元，距2,100大關僅一步之遙。
黃金現貨價上漲0.5％至每盎司2,077.01美元，創12月4日以來的3周最高。金價2023年累計漲幅達到近14％。
美元貶值有助吸引買家投入金市。倫敦金銀市場協會（LBMA）表示，27日倫敦金價基準衝上每盎司2,069.40美元的歷史收盤新高，改寫2020年8月所創的紀錄。
追蹤美元兌6種主要貨幣的美元指數繼前一日下跌0.48％後，28日續跌0.21％至100.77，下探5個月低點，即將面臨100大關保衛戰。今年以來美元指數年線累計下滑2.6％，終結此前兩年的強勁升勢。
投資人聚焦於Fed的降息時間點。根據芝商所（CME）的FedWatch工具，市場預測2024年3月降息的機率為88％。由期貨交易來看，投資人押注Fed明年調降利率逾150個基點。
日圓兌美元28日勁升0.70％至140.83日圓，連兩日展現漲勢凌厲。市場解讀這是受到日銀總裁植田和男最新說法影響。
植田接受日本電視媒體NHK訪問，被問及明年脫離負利率的可能性，他回答「可能性不是零」，日圓聞訊勁升。
瑞士法郎兌美元匯率則報0.8395美元，創下2015年1月以來的9年最高。歐元一度升抵1.1117美元，站上5個月新高，該貨幣今年兌美元的全年漲勢達3.7％，創2020年以來最強表現。
英鎊兌美元升值0.56％至1.2793美元，盤中升抵1.2802美元，寫下8月10日以來最高。
不過近期適逢美國耶誕節假期，到新年以前預料交投清淡，市場流動性與波動有限。
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