中國大陸繼宣布終止ECFA部分產品關稅減讓之後，旋又恢復ECFA早收清單之一的台灣地區石斑魚輸入，但稱須來自審核合格並予以註冊登記的養殖企業。由於事出突然，蔡政府只能制式回應包括：指陸方政治介入貿易、選舉；要了解獲准輸陸的七家業者有何「特殊性」。

在台灣大選正熱的敏感時機，大陸此舉自然引起各種不同解讀，尤其是獲准恢復輸入的七家養殖場及加工廠，究竟是採取了那些具體改善措施，才讓大陸官方認同，更引起業界揣測。如果對岸官方能說清楚講明白，讓台灣其他養殖業者有所依循，也不會讓民進黨有更大的操作空間。

由於大陸是台灣石斑魚最重要的外銷市場，之前遭禁讓業者惶恐，蔡政府除了花錢辦班班吃石斑，大力促銷內需市場外，並矢言會大力幫助業者，開拓大陸以外的高價市場，並宣稱已有成效，因此即便ECFA中止，政府也已做好準備，影響不大。

然而事實是，根據官方統計，今年前11個月台灣石斑魚出口數量為8,771公噸，價值7,529萬美元。其中活魚出口數量達8,467公噸，主要出口地區為香港8,381公噸占99％（平均每公斤8.31美元），馬來西亞218公噸居次，但主要是冷凍石斑（平均每公斤7.97美元），美國平均每公斤雖達32.78美元但只有97公噸，日本平均每公斤22.58美元也只有7公噸，且為冷藏及冷凍石斑，目前台灣石斑魚還是以內銷為主。鑒於香港與大陸關係緊密（如香港追隨大陸全面禁止日本水產品進口，另一為俄羅斯，成為全球唯三禁運地區），許多石斑魚係繞道香港進入大陸，大陸官方不會不知道，一旦兩岸官方持續交惡，臺灣政府還是要有所警惕，分散式市場要有完整規劃，不應急救章。

雖然大陸養殖石斑產業已相當發達，但因台灣和大陸在養殖品種有所差異（大陸以龍虎斑為主，台灣以青斑和龍膽石斑為主）且盛產期不同，透過活魚運輸，還是可以互補。值得注意的是，近年來中國大陸石斑魚養殖面積及產量已有大幅成長，當地物流及行銷網路設施也有進步，加以當地對自產品牌接受度漸高，兩岸關係惡化，在大陸由「消費者」轉為「競爭者」，由於運費比從台灣過去便宜，品質也所有改善，對台灣產石斑魚構成威脅。

為因應當地市場需求，台灣業者應掌握大陸市場消費新趨勢「三品一標誌（無公害農產品、綠色食品、有機農產品和農產品地理標誌）。至於台灣產銷履歷認證如何接軌，則應由雙邊政府協商。

大陸官方究竟會繼12項反制後，繼續拿其他優惠清單（如午仔魚等）開刀，還是繼石斑魚後，朝開放方向，鬆綁鳳梨、芒果、蓮霧等，關鍵在於選民的抉擇，用選票展現兩岸要和平交流的主流民意。而產業要永續發展，不能處處依賴補貼或要求讓利，須提高產業競爭力。為此台灣石斑魚業者需要在品質、食安和產品多元暨優質化更加把勁，這三者也是決定競爭力的關鍵。