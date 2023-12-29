亞洲貨幣兌美元已從10月低點回升，主因在美國10年期公債殖利率大幅走低帶動美元下滑。此外，美國經濟數據雖仍具韌性，但最近幾周出現放緩現象。這加強了市場對聯準會（Fed）升息週期已經結束的預期，加劇美債殖利率的跌勢。

■Fed不會太快降息，明年初美元仍有撐

然而，儘管近期的發展導致美元強勢減弱，但我們並不預期美元會一路走軟。從2022年底和2023年中的表現來看，美國經濟成長出現放緩跡象一度令美元下跌，但在經濟活動重新加速時，美元就止跌回升。這也是為何Fed仍保持鷹派論調，暗示其政策將取決於數據，且不排除進一步升息的可能性，這也意味著目前市場對美國在2024年降息110個基點的預期顯得過於樂觀。

此外，美國以外地區的情勢也存在不確定性，這可能會在明年初間接支撐美元。雖然以色列與哈馬斯的衝突目前對金融市場的影響大致可控，但仍不排除局勢意外升級導致市場避險情緒升溫。

在此宏觀背景下，我們預期亞洲貨幣兌美元將在2024年初保持區間波動。但有望從第二季起轉好，因為屆時Fed可能啟動降息周期，進而促使美元兌亞洲貨幣全面回軟。此外，明年亞洲經濟有望逐漸復甦，反觀美國GDP年增率將從2023年的2.4％大幅放緩至1.2％。倘若未來幾季全球通膨穩步放緩，各國央行放慢甚至改變緊縮政策，同時經濟活動保持強韌，則此種「金髮女孩」經濟狀態下的買盤料將為亞洲貨幣帶來額外支撐。

■看好澳幣、泰銖、人民幣，也可低接韓元

從幾個方面來分析投資者可把握的機會。首先，相對於印尼盾、馬幣、菲律賓披索和印度盧比在短期內仍較易受到美債殖利率再度上升的影響，我們看好澳幣、泰銖和人民幣。泰國入境旅游通常在11月下旬至次年3月為旺季，這歷來會推動泰銖季節性升值。在過去20年中，泰銖在11月至次年3月期間兌美元平均升值2.2％，貿易加權匯率平均升值2.1％。澳洲經濟成長強勁和通膨動能使得該國央行保持鷹派立場，進而提振澳幣。儘管中國成長面臨結構性挑戰，但有跡象顯示經濟活動已觸底，且人民銀行也不樂見人民幣過度貶值，我們預計人民幣對於短期內美元反彈應有較強的韌性。

其次，我們認為韓元是具吸引力的逢低買入之選。由半導體和電子行業復甦引領的全球製造業週期改善，將使韓元成為主要的中期受益者。我們認為，可透過持有未進行匯率避險的韓國國內股票來建倉韓元部位。

■投資人可依風險承受度，選擇不同布局

第三，投資者可透過多種布局方式來把握已開發國家貨幣蘊含的機會。由於美元短期內可能維持強勢，我們建議賣出美元上行風險，或考慮以下貨幣對的區間交易結構化策略：歐元兌美元（1.04～1.10）、澳幣兌美元（0.63～0.68）、美元兌日圓（145～152）和美元兌瑞郎（0.86～0.90）。另一種方式是降低美元借貸成本。尋求降低美元借款高額成本（並願意承擔一定匯率風險）的投資者，可以考慮賣出3個月期美元兌瑞郎下行風險。鑒於瑞士央行釋出收緊政策很可能已結束的訊號，短期內美元兌瑞郎大幅下跌的可能性應可控。

最後，投資者可以考慮做多澳幣。對於風險承受度較高的投資者，我們認為目前澳幣兌紐西蘭幣、新加坡幣匯率具吸引力，可為中期反彈進行布局，因為相較於紐西蘭央行和新加坡金管局，澳洲央行的貨幣立場更加鷹派。此外，澳幣的投機性淨空頭部位已接近歷史極值，這些部位平倉或為澳幣反彈助一臂之力。