隨著新冠疫情緩和、經濟逐步復甦，國內各行各業雖提高薪資卻仍難擺脫嚴重的人力短缺困境。但在此同時，不少民眾，尤其青年族群則是希望赴海外工作。依據中華經濟研究院最新完成針對青年族群赴海內外就業意願調查，發現30歲以下青年族群期待赴海外工作者占比接近5成，並不排斥赴海外工作者占比更高達8成。此一結果顯示，青年族群有意願赴海外工作的占比頗高，其背後原因頗值得警惕。
■國內百業缺工，民眾卻想到海外工作
其實，2000年之後國內民眾赴海外工作人數就開始增加。主計總處歷經12年利用戶籍比對出入境、勞健保資料，將長期滯留海外的民眾認為「有工作者」或「可能有工作者」進行推估，於2017年1月公布首份「國人赴海外工作人數統計」報告。該報告顯示，國人赴海外工作人數從2009年的66.2萬人一路增加到2015年的72.8萬人，占該年台灣地區人口之3.1％，或是占就業人數之6.5％。
儘管2020年突如其來的新冠肺炎疫情，使得國人赴海外工作人數從2019年的73.9萬人，劇降至2020年的50.1萬人、2021年的31.9萬人，創下統計以來最低，但其背後並非反映海外工作機會流失，而是受到新冠疫情影響，其中包括13.6萬人因疫情超過兩年無法返國，而遭到「遷出戶籍」排除於就業之統計範圍。之後，隨著新冠疫情解封，2022年又回升為47.3萬人，預估未來國內民眾尤其青年族群極有可能再掀赴海外就業熱潮。
由於政府相關部門缺乏赴海外工作目的、產業、位階及薪資統計數據，使得我們在判斷上極易存在正負兩種截然不同解讀，不論何者較為接近事實，其背後意義卻又值得加以反思。不過，從上述中經院最新調查報告中可以發現，最重要的原因是受到「海外高薪」磁吸效應，而提高赴海外工作挑戰人生意願，難怪國內各行各業陷入嚴重人才短缺困境。
■是台灣實力的延伸，還是為他國作嫁？
雖許多學者專家從「正面」的角度解讀國人赴海外工作原因認為，隨著台灣企業不斷朝向全球布局，需要各類專業人才協助拓展，磁吸青年族群意願離開舒適生活，接受外派赴海外拚搏挑戰，藉此追求人生夢想，顯示的是台灣經濟力量之延伸。但從「負面」的角度解讀，卻又無法忽略，過去國內高等教育盲目擴張，加上未能與時俱進配合產業結構轉型，造成青年族群學非所用，在薪資水準偏低，以及發展舞台不足下，被迫離鄉背井赴海外尋覓適合工作，反映的其實是人生過程之悲哀。
很顯然地，過去20年來國內薪資偏低，加上發展舞台不足，卻又讓青年族群必須面對高通膨時代，以及高房價之壓力，既然海外提供的待遇，或是可能的前景較好之下，何不藉此機會致力拚搏，創造美好人生？是導致青年族群出走的關鍵。然而，更加應該警惕的是，青年族群赴海外工作意願升溫，不論是歡喜出走、懷抱世界迎接挑戰，抑或是被迫出走、尋覓發展糊口維生，若從國家長期發展來說，青年族群赴海外就業人數大增，如果其碩士以上學歷占比不斷提高，無疑指出國家投資所培養的人才奉獻他國，甚至可能協助創造明日競爭對手，此對國家而言難稱好事。
誠如之前星國官員曾經公開指出，台灣平均薪資成長停滯，近年以來讓優秀聰明的人才不斷外移，希望星國不能重蹈覆轍。此意味著，如果台灣朝野政黨持續內耗、對立，導致投資難振、經濟低增，進而波及受雇薪資成長停滯，最後倒逼優秀人才出走。其實，若從赴海外就業者年齡觀察可以發現，以25～29歲初入社會「青年」族群之比例有逐年增加的現象，此與過去赴海外就業者，以30～49歲「壯年」族群較多之狀況，截然有所不同，這些現象其實是真正威脅台灣未來發展危機所在。
■促進產業轉型提升薪資，是留才正辦
在此同時，隨著2024年總統大選進入到數時刻，青年族群選票已成為左右大選勝負的關鍵，我們希望各黨在提振經濟政策，或是擺脫低薪泥淖措施上，並非以選舉為考量採取撒錢，或是透過減稅換取短暫政治利益，而是從建立競爭優勢的思維，規劃長期發展路徑，以及從國家迫切需要哪些投資的立場，促進產業創新轉型。唯有如此，始能加速驅動台灣經濟脫胎換骨，創造更多高薪就業，進而解決青年族群低薪困境，不致淪為「優秀台勞」被迫輸出命運。
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