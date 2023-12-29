全球海運運價雪崩，貨櫃雙雄獲利跟著縮水，長榮海運過去兩年都發出40個月起跳的年終獎金，羨煞全台上班族，今年算是「校正回歸」，發出4個月的年終獎金，雖然不再是動輒百萬，有那種「被錢砸醒」的感覺，但仍相對豐厚。至於陽明海運因獲利不如長榮海運，估計只發2個月年終獎金，幾乎較去年「少個零」。

長榮集團年終揭曉，長榮航空受惠於疫後復甦、機票價格居高不下，今年慷慨發出6個月年終獎金，空地勤明年更加薪5000元。至於這兩年因海運價格暴漲，「薪情」成為全台關注焦點的長榮海運，則依照往例在年底前最後一個上班日揭曉。

長榮海運今年前3季稅後純益為320.43億元，年減89％，等同於較去年同期「少了一個零」，每股純益為15.14元。就獲利結構分析，光是第3季，就有出售長榮航空股票而認列的62.5億元業外收益，加總兩項業外獲利逾百億元，另外還有匯兌收益，換句話說，靠海運本業賺的其實很有限。

去年是全球海運史上最好的一年，基期也是歷史新高，今年以來海運需求大幅回落，猶如洗三溫暖。業內人士指出，長榮海運獲利表現算是不差，但因出售持股賺取的資本利得，通常不會列入發放年終獎金的計算標準，用這個角度看，獲利較去年少個零、年終獎金較去年也少個零，倒也合情合理。

業內人士表示，因為新冠疫情，海運業因禍得福，遇到史無前例的大行情，以長榮海運員工為例，過去三年至少多領100個月的薪水，「做三年、抵十年，夫復何求？」但畢竟沒有每天在過年的，今年海運景氣回落，有些船公司開始虧錢，長榮海運還能維持獲利、照發年終獎金，「其實很不錯了啦！」

陽明海運去年年終13個月，2023年年度分紅也有20個月，全部加起來多達33個月，同樣受運價雪崩影響，今年前3季稅後淨利降至60.78億元，每股純益降至1.74元，推估年終獎金僅1個月，加上每年固定的第13個月薪資，等同年終獎金2個月，與去年相比也是「少個零」，同樣走下神壇。