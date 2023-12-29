買房眉角多，有位網友詢問只有38戶的小社區適合入嗎？除了管理費較高之外，還有什麼特別需要注意的地方？話題引起熱烈討論，過來人點出4大缺點，包括可能沒有警衛、沒辦法代收包裹信件、平時電梯保養費用高及電梯大修時又要掏更多錢等原因。
話題在臉書社團「買房知識家 A你的Q」引起討論，許多人直喊千萬不要碰，「維護成本很高，除非地點很好，生活機能也好」、「不要，戶數太少管理費基金可能很少，以後換電梯會有困難」、「除非地點特好，否則這種少戶數的社區日後管理工作會很吃重」、「戶數少不推薦，除非口袋夠深」、「電梯之後要換應該每戶會攤到一大筆。」
有網友提到，小型社區可能沒有警衛，沒有收包裹掛號信功能，且每年電梯保養是一筆費用，如果遇到十年電梯大修，可能還要額外掏幾萬，「除了時不時掏錢之外，地坪沒有透天多，如果沒有保全，幾乎綜合了透天跟大樓的缺點，非常糟糕的產品，如果有保全，那就是口袋要很深。」
最大痛點還是在於戶數少，管理維護費用平分下來較昂貴，優點則是住戶少環境較單純，消費者在挑選房子時，除了考量房價之外，還需要將以後每月必要支出的管理費用考慮進去，評估能否負擔。
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