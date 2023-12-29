金管會與金融總會等討論2023年金融建言白皮書，決議參採包括建立碳權資產會計準則、第三方專責碳排資料庫等11項具體建議；外界關注的爭取金融營業稅率2025年開始從5％降到2％，被列為跨部會積極溝通項目，金管會將大力予以協助。

金管會與金融業者就「金融業白皮書」進行雙向溝通，金融業共提5大主題、25項建言以及37具體建議作法。金管會決議參採11項具體建議、11項持續評估。參採的具體內容，包含專業機構投資人取得公開發行股份總額，如超過5％，申報方式可以從親自送件、郵寄改為電子化申報；建置不同金融機構增設不同雲端服務規範；推動公開發行公司納入編制永續報告書的內部控制、稽核等。

外界所關注議題中，包含將機車依使用目的區分自用與營業用，以利推動外送員保險、銀行與保險經營本業的金融營業稅5％降至2％，金管會表示此涉及其他部會，會予以協助。

至於當沖降稅常態化財政部認為要審慎評估。而開放碳權期貨ETF，金管會則認為商品屬性複雜，暫時不予開放。

惟為推動淨零排放，行政院核定自明年1月1日起，調減符合減碳條件的水硬性混合水泥及墁砌水泥等低碳水泥貨物稅，由每公噸徵440元，依添加物比率不同分別減為260元或220元，降幅約40％或50％，據知目前台灣廠商中台泥、亞泥有生產，其他業者則表態，降貨物稅後將跟進生產。