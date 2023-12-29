台北股市29日封關，封關前指數持續創下新高，28日上漲18點，以17910點作收，距離萬八大關不到百點，能否收個萬八，成為台股投資人最關心話題。
這股資金狂潮，從匯市就可嗅出味道，新台幣單日爆量勁揚1.62角，收30.718元，改寫逾半年新高紀錄，已是連續7個交易日升值，累計狂飆6.43角。
搶在29日台股封關前，外資持續卡位，繼27日買超360億元後，28日再買超193億，推升台股指數持續創下新高，早盤因權值股走弱，僅靠重電、電器電纜族群撐盤，一度翻黑，不過最後一盤急拉，由黑翻紅，續創今年新高，雖未能一舉攻上萬八，但守住17900點。
累積台股今年以來漲逾3300點，封關前僅剩今天最後一個交易日，能否順利站上萬八？台新投顧總經理呂仁傑指出，台股明年第1季可望看到短期的高點，會先拚歷史高點18619點，如明年美股表現優於預期，不排除年底前台股攻上「萬九」，上看2萬點。
匯市方面，市場持續押注美國降息，且預估降息幅度已喊到7碼，美元指數大跳水、摔回100附近，且隨著降息時間逼近，市場風險偏好升溫，熱錢湧入亞洲新興市場，新台幣盤中一度狂升2.39角，升抵30.641元，總成交量更衝上22.98億美元，為近5個月最大量。
外匯交易員指出，出口商年前搶著拋匯，眼見新台幣匯率狂飆，深怕動作不夠快、價格會愈換愈差，趕緊進場大丟美元，形成與外資「軋車」的有趣畫面，央行雖希望緩緩，也趕緊進場提供流動性，但難以抗衡出口商與外資的「拋匯聯軍」，只能看著台幣猛升，僅在收盤時動了點手腳，壓了一下匯價。
外匯交易員認為，匯市今日封關，為今年最後交易日，根據經驗，出口商能拋的匯「應該差不多了」，今日恐剩零星數量，推估應該就是外資與央行的「1對1戰場」，但以近期新台幣狂升猛飆之銳不可擋，2023年匯率封關價測試30.5元價位，倒也不無可能
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