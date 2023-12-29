外貿協會28日舉辦2024年度展望，董事長黃志芳開場秀出由生成式AI一手設計的看板，揭櫫明年是貿協AI年，將全面整合生成式AI，開發各類工具，提供企業更精準客製化行銷。
至於協助廠商拓銷海外，在面臨2024年全球經濟成長預期略緩下，黃志芳指出要對準三大趨勢，分別是「地緣政治」、「綠色永續」、「AI科技」，以此協助台商分散全球市場布局。
在主力「台灣形象展」上，黃志芳說要發揮航母威力，繼前進美國華府、日本東京首設形象展後，明年再前進到歐洲設展。新南向則看準印度製造商機，規劃10月辦理「印度藍海旗艦團」，率領智慧製造台廠前往當地建立商脈。電動車商機方面，會籌組「法義電動車商機訪問團」，擴大與歐洲跨國汽車集團合作。
AI科技助攻上，黃志芳表示，貿協從年初開始，就制定AI Policy，全面導入開發AI工具，整合自動生成市場數據。另「台灣經貿網」平台上，規劃打造「AI 全球買主模型」，精準定位企業適合的買主及市場，並推出全新的「AI生成式廣告平台」。展覽上，明年的國際台北電腦展，會串聯AI軟體的生態系，啟用AI運算與解決方案的新展區。
掌握大筆實戰商業數據的貿協，也宣布明年要推出TAITRA「貿易指數」。藉由不同時間點發布一系列不同指數，讓拓銷海外廠商可以觀察，去調整產品與客群布局。
黃志芳自豪，貿協不同於一般機構的經濟預測優勢，就是「接地氣」。一年擁有26場大型國際專業展覽、300多場會展，以及20萬個國外買主、30萬個國內供應商資料。未來目標藉此大數據變成會內一個商業模式，但一開始先以免費服務廠商為主。
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