豪華車市大洗牌，LEXUS擠下雙B重拾銷售龍頭寶座，除車款具競爭力，多年來貫徹「聯名經濟學」成為重要推手，包括擴大與頂級影廳聯名、攜手畬室推出限量春節聯名禮盒，甚至提供台北晶華酒店沐蘭SPA奢華冠名療程，除寵粉無極限，無形中也讓Lexus悉心備至的待客之道更廣為人知，品牌好感度加分。

LEXUS自2022年12月起，便與威秀的頂級影廳MUCROWN聯名合作，以獨立且舒適的休憩大廳，提供自在享用私廚等級的精緻美饌，更有頭等艙包廂式的影廳座位，奢華的觀影體驗，廣受消費者好評，今年起更跨足台中、台南、高雄等地，擴大與GOLD CLASS影廳聯名合作。

除享受觀影樂趣，逢年過節更是LEXUS展現聯名實力的時刻。LEXUS今年攜手獲得多項國際大賽獎項的在地精品巧克力品牌－「Yu Chocolatier 畬室」，推出限量春節聯名禮盒，除打造Experience Amazing的尊榮感，也在新春團聚季節帶來經典濃郁甜蜜滋味。

畬室此次與Lexus合作，開發4款全新客製化甜點，「香草費南雪」將榛化奶油融合馬達加斯加香草，再將費南雪烘烤至外皮酥脆內層濕潤鬆軟，充分演繹經典法式魅力，搭配「濃巧克力沙布雷」、「重度巧克力旅者蛋糕」和「橙香旅者蛋糕」，共7款甜點打造無與倫比的味蕾響宴。

提供尊寵享受更是LEXUS強項，繼今年與連續7年獲得台灣最佳飯店SPA首獎的台北晶華酒店沐蘭Wellspring SPA聯名合作，提供奢華細膩的芳療禮遇，2024年再度打造Lexus Refined Corner主題房，獨家獻上2項奢華冠名療程，其中，「LEXUS靜心花波療程」獨家加入「花精療法」元素，以花朵能量調合環境之頻率、釋放人的情緒壓力，按摩手法融合東方指壓按摩與西方精油按摩形式；「LEXUS賦活鹽浴療程」則於芳香浴時使用富含天然礦物質的嘉義洲南鹽場鹽花，搭配印尼數百年傳承之按摩手法，讓身心和緩舒暢。