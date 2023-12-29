五大豪華車今年銷售概況

大洗牌！國內豪華車市場激戰，LEXUS有望超車雙B，奪下銷售龍頭。和泰車LEXUS營業本部長賴光雄28日證實，截至昨日為止，LEXUS今年掛牌距離3萬台只差一點，「預計今天達成（3萬台）」，不只創LEXUS歷年銷售新高、也改寫台灣豪華車銷售紀錄，更是暌違15年，LEXUS再度奪回國內豪華車銷售龍頭寶座。

為趁勝追擊，LEXUS也在28日台北車展發表全新車型LBX，LBX代表Lexus Breakthrough X-over，定義全新跨界的都會SUV車款，並同步展開預接單。在等級編成上，LBX提供ACTIVE、ACTIVE+、COOL、RELAX、RELAX+共5個等級，入門款133萬元起，令各界眼睛為之一亮。

台灣豪華車市向來是雙B天下，LEXUS雖然在2005年～2008年短暫取得第一，但當時豪華車市還不成熟，掛牌數僅數千台。之後因整體環境變化，雙B都將觸角伸向小車，導致掛牌數一飛衝天，再度搶回前2名。這回LEXUS以逾3萬台的掛牌數重返龍頭，可謂贏得漂亮。

賴光雄分析，疫情打亂豪華車市場，過去2年LEXUS也曾為缺車所苦，有單交不了車，不過隨著疫後供給逐漸恢復正常，持續有效率地消化訂單，加上幾款主力車型NX、RX、UX都發揮的不錯，才能有這種成績，「很榮幸能夠寫下豪華車的新紀錄！」也感謝車主支持。

在奪下豪華車銷售龍頭後，LEXUS為明年積極布局，28日藉台北車展揭開序幕，今年展區以「Lexus Electrified」為主軸，傳遞品牌電動化訊息，不僅展出三大動力電動化車款，包含靜謐的BEV電動車、無須擔心里程焦慮的PHEV複合式電動車、及車款編成最豐富的HEV油電複合動力車，更於現場曝光全新LBX車款。

賴光雄表示，LBX是打造打破級距框架的全新車款，將新世代設計語彙Spindle body進一步升級成最新Unified Spindle概念，創造寬闊飽滿且令人印象深刻的前視造型。後方設計以極為吸睛的貫穿式尾燈為主體，並由「LEXUS」廠徽，及整合在後保桿兩側的亮銀質感飾條，傳遞簡潔且富質感的視覺氛圍。

LBX內裝採TAZUNA全環繞駕駛座艙設計，全車系搭載9.8吋觸控式螢幕、線傳式排檔桿等配備，打造超越級距的座艙氛圍。LBX也是首款採用GA-B模組架構為基礎所開發，採前獨立麥花臣、後拖曳臂懸吊架構，搭載1.5升油電複合動力系統，並採用全新雙極鎳氫電池模組，最大綜效馬力136 PS，擁有出色節能表現。