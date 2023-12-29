桃園市長張善政12月27日出席「引進醫中資源提升醫療量能—醫院簽署合作備忘錄記者會」，張市長表示，桃園醫療資源面臨分布不均的問題，但興建市立醫院恐緩不濟急，市府歷經籌備許久，引進北、南兩大醫學中心的資源，藉由亞東紀念醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院，分別與中壢長榮醫院及天晟醫院合作，盼迅速整合資源，進一步擴大醫療量能，即時提供桃園在地居民更便利、俱全的醫療服務。

張善政提及中壢長榮及天晟醫院在桃園都有相當的基礎，而高雄醫學大學本來也有計畫與清華大學桃園附設醫院之BOT團隊合作，於大園地區設置醫院；此外長榮醫院也有在八德籌建醫院的願景，這些醫療願景都有待逐步實踐，期許如願實踐前，立即能引入醫學中心的夥伴與資源，為桃園醫療量能加持。

副市長王明鉅針對桃園市醫療資源規劃進行說明，王副市長指出目前桃園醫療資源分配不均，然設立醫院需考量位置與床數等因素，故相對困難且耗時，因此先透過邀請醫學中心「亞東紀念醫院」及「高雄醫學大學附設中和紀念醫院」共同強化桃園醫療量能，另外市府將選定地點興建市立醫院，但在此之前也會透過兩面力量處理醫療困境，首先在實體面向建置特色診所，專門治療長輩、婦幼、早療、精神科等，以及遠距醫療及智慧科技方式，利用遠距智慧科技讓桃園醫療更普及，加上醫學中心的協助，進而滿足市民醫療需求，提升醫療效能。