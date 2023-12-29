吳重雨是首位在交大從大學部一路完成博士學位，由交大完全培育的交大校長，在任內（2007 - 2011）擴大國際合作，引領交大邁向國際頂尖。他創立的「307實驗室」是臺灣最早投入IC設計的實驗室，為培養臺灣高階IC設計人才的搖籃。

1991年借調國科會工程處處長期間，負責推動國科會首次產學合作並成立「晶片設計製作中心（CIC）」，擴大培育全臺IC設計人才，奠基下臺灣IC設計產業之里程碑。

1990年代初期，吳重雨轉往仿生晶片研究，第一次將仿生以IC實現，踏上「生醫電子」領域研究的漫漫長路。至2000年以降，開始帶領跨領域團隊打造人工視網膜與癲癇控制晶片，開創臺灣生醫電子願景。2020年從學校退休後，投身業界率領創新公司，致力於將研究技術產品化，持續實現能造福患者的夢想。

吳重雨自述自己從一個在村裡都會迷路的鄉下小孩，個性比較內向，經過學校、社會及國外環境各種學習與歷練，逐漸蛻變成心胸開放，成為能與眾多團隊夥伴一起工作、一起研究的學者。而由家庭中所培養出的樂觀性格，讓他能用正面的態度面對人生困境，努力克服考驗，持續懷抱熱情，走出寬廣人生。

吳重雨的閱歷豐富，研究成就斐然，不只是開啟與推動臺灣IC設計人才培育的宗師，也是臺灣生醫電子產業的開拓先驅。《無我心寬：吳重雨口述歷史》一書中，紀錄下吳重雨的人生發展，主要是以他在半導體IC設計的專業研究與教學為重心，延伸到參與推動國家科技產業政策及學校行政時的方向，又擴展到技術創新與新創產業。以人生各階段中印象深刻的經驗回憶，替交大與產業發展留下一些見證的紀錄。