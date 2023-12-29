國內鼓風機龍頭「黑偉機械」總經理林明賜受訪表示，今（2023）年國內各行業受國際大景氣不佳影響下，營收大都下滑、均幅落在30％～50％不等，惟該公司因提前布局綠能轉型所需之節能設備，於2022年開發出「螺旋式鼓風機」投入生產行銷迄今，貢獻值已逾總營收10％～15％，明年隨綠能轉型蔚為政府與產業界共識下，此設備後勢可期。

林明賜指出，多年前研發出螺旋式真空泵後，2022年又成功開發螺旋式鼓風機讓公司如虎添翼，他指出因為製造螺旋式鼓風機的葉輪加工時間很長、軸承成本很高，因此售價較一般傳統鼓風機貴，但是節能效率卻比傳統鼓風機高出30％左右，業者長期使用螺旋式鼓風機後，節省的電費便足可攤平多出的購置成本，堪稱目前對應2050淨零排放、節能減碳的最佳綠能產品之一。

林總表示，黑偉機械面對即將來臨的2024年營運計畫，由於該公司是國內同業中唯一產製螺旋式鼓風機的廠商，因此2024年生產計畫將擴大螺旋式鼓風機供應為主軸，同時產製大型、大馬力鼓風機供應火力發電廠、污水廠…等特種行業需求，在國際經營布局方面仍將持續深耕已具有多年基礎的東南亞養殖市場，同時擬再開發南美洲、印度、印尼等養殖潛力藍海，更計畫如同提前布局研發螺旋式鼓風機一樣，搶進印尼遷都之污水設備重建商機。

談及ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）未來可能全面終止所帶來的衝擊，林總經理指出，該公司20多年前就已在大陸設廠，屆時就改以全部在大陸生產的模式因應。另外，林總經理透露，透過抽籤標售，該公司已標下桃園航空城產專區，位於大園交流道旁緊臨60米路的1,500坪土地，未來將做為二廠的建廠用地，按照計畫將於3年內建廠完成啟用，也正在洽購觀音區桃科現址周邊的600坪廠房用地，若順利買下將做為加工與倉庫使用，一步一步落實未來3年的營銷布局。