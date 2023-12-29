受到全球經濟景氣不佳、設備投資銳減衝擊，臺灣機械公會公布今年11月機械出口值24.86億美元，年減4.4％，為連續第16個月負成長，累計今年前11月機械出口值為268.57億美元，年減16.2％。
累計今年前11月臺灣機械前3大出口類別依序為電子設備43.92億美元，占比16.4％，年減5.2％；檢量測設備41.84億美元，占比15.6％，年減6.8％；工具機23.91億美元，占比8.9％，年減13.5％。
累計今年前11月臺灣機械前三大出口國依序為美國63.23億美元，占比23.5％；中國大陸63.20億美元，占比23.5％；日本21.96億美元，占比8.2％。
臺灣機械公會指出，機械設備為資本財，目前全球景氣觀望氣氛仍然濃厚，機械設備採購訂單競爭激烈，匯率成為影響接單能力的關鍵因素，雖然近期亞洲貨幣都升值，新台幣匯率也隨之回升，但是分析今年以來新台幣匯率走勢，仍相較亞洲競爭對手國明顯強勢，累計至今年12月初新台幣匯率僅貶值2.6％，而韓圜貶值4.38％，人民幣貶值3.8％，日幣更貶值達到12.36％，新台幣貶值幅度相對最少，使得台灣機械設備在出口競爭上面臨很大的價格競爭壓力，特別是不利於與日本設備的競爭，建議政府新台幣貶值幅度宜與競爭對手國接近，以維持我機械設備出口競爭力。
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