為實踐淨零碳排、環境永續及落實ESG理念，工業用氣壓煞車離合器領導廠商－雍興精機在廠區內建構友善的綠色生產環境、降低生產噪音、購置更節能機器生產設備，及採用更高效能、更省電的工廠照明與空調系統，並幫助員工調薪及提高伙食與交通等各項津貼，協助他們渡過高通膨、民生物價飛漲的生活，被喻為是「精密機械業的幸福企業」。

另外，雍興精機與關係企業－加勤物流也與嘉義、台中等地的科技大學、高工技職等學校加強產學合作，包括建置育才平台與成立產學專班等，以及早培養該公司未來所需的基層人力與中階儲備幹部。

雍興精機副總經理徐啟豪指出，哈林集團斥下巨資在嘉義縣馬稠後產業園區興建的智慧綠能工廠已投產，但與台中母廠一樣面臨工作人力很難補足問題，該集團將與嘉義、台中等地科技大學與高工技職學校攜手合作，包括建置育才平台與成立產學專班，參與該專案學生如在實習期間表現優良，畢業後該公司甚至會以中階幹部職等與薪水直接聘用。

雍興精機主力產品為工業用氣壓煞車離合器，主要被搭載在沖壓、鍛造、螺絲、造紙等大型產業機械的作動上，由該公司研發的強力氣壓煞車離合器，因性能優異、品質可靠經久耐用，獲得國內外廣大用戶的好口碑，不僅在台灣搶下逾8成的大型機市占率，也攻下兩岸業界第一品牌的寶座。