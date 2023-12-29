為實踐淨零碳排、環境永續及落實ESG理念，工業用氣壓煞車離合器領導廠商－雍興精機在廠區內建構友善的綠色生產環境、降低生產噪音、購置更節能機器生產設備，及採用更高效能、更省電的工廠照明與空調系統，並幫助員工調薪及提高伙食與交通等各項津貼，協助他們渡過高通膨、民生物價飛漲的生活，被喻為是「精密機械業的幸福企業」。
另外，雍興精機與關係企業－加勤物流也與嘉義、台中等地的科技大學、高工技職等學校加強產學合作，包括建置育才平台與成立產學專班等，以及早培養該公司未來所需的基層人力與中階儲備幹部。
雍興精機副總經理徐啟豪指出，哈林集團斥下巨資在嘉義縣馬稠後產業園區興建的智慧綠能工廠已投產，但與台中母廠一樣面臨工作人力很難補足問題，該集團將與嘉義、台中等地科技大學與高工技職學校攜手合作，包括建置育才平台與成立產學專班，參與該專案學生如在實習期間表現優良，畢業後該公司甚至會以中階幹部職等與薪水直接聘用。
雍興精機主力產品為工業用氣壓煞車離合器，主要被搭載在沖壓、鍛造、螺絲、造紙等大型產業機械的作動上，由該公司研發的強力氣壓煞車離合器，因性能優異、品質可靠經久耐用，獲得國內外廣大用戶的好口碑，不僅在台灣搶下逾8成的大型機市占率，也攻下兩岸業界第一品牌的寶座。
#科技大學 #雍興精機 #工業用氣壓煞車離合器 #ESG #產學合作
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：