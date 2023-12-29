工具機指標大廠－正代機械TMT經營團隊在總經理陳靖祺領軍下，以「客戶的成功就是我們的成功、客戶的肯定就是我們的至上榮耀」做為經營圭臬，並謹記父訓「淬礪奮發、精益求精、永不懈怠」，逢2024台灣國際工具機展（TMTS）於3月27日在南港展覽館再度舉辦，正代精挑雙主軸複合型車床TTB-20AMYW等4台高人氣招牌機種參展，機台具備智慧化、自動化、複合化與高CP值等特色，是戰勝不景氣最佳利器，勢成展場注目焦點，將引領市場潮流。
看好全球通膨持續獲得控制、美元升息將告一段落，2024年經濟成長有望重回軌道，明年TMTS展覽將迎來一波工具機設備採購新商機，正代機械積極籌備參展，屆時除展出雙主軸複合型車床TTB-20AMYW機種外，其他展出項目還包括CNC斜床式車床TTL-20AL、CNC複合車床TTL-20A+門型機械手及立式加工中心機TR-V1100等高端機種，都是兼具加工性能強悍、高速高精密、高可靠度與高性價比等特色的優質工具機，展出範圍跨越車削與銑削，其中車銑複合機甚至可在一台機器內同時完成車、鑽、切、銑、磨等複雜加工程序，不僅提升加工效率，更可減少因上下料所造成的精度誤差，是機械加工用戶想要轉型升級加工高端零組件的首選，可望贏得國內外買主的青睞，在展期中取得耀眼成績，大單入袋。
正代機械「TMT」總經理陳靖祺接棒後，與現任正代董事長的母親陳楊秀錦共同扛起後續經營重任，陳靖祺以曾留英的宏觀國際視野，成功凝聚經營團隊的向心力，持續投入高階與複合機種的研發創新工作，重塑正代成為機械高端工具機品牌代名詞的企業形象，以流利的外語溝通能力搭配勤於參加各項國際工具機大展，持續打開國際行銷通路，強化企業經營管理與充實產品內涵，讓正代躋身為一線工具機大廠，卓越的表現堪稱是現代的女中豪傑。
台灣工具機產業近年來在前有強敵（德、日）及後有追兵（韓、中）夾擊下生存日益困難，陳靖祺深知唯有掌握微笑曲線兩端，持續投入研發創新與鞏固企業品牌、加強國際行銷工作，才能立於不敗之地。在她帶領下，該公司研發加速朝智慧化、自動化與複合化等市場主流方向邁進，不管在加工效率、精度、剛性與耐用度等都已相當接近日本高階機種的水準，累計已開發上市的高階車床與加工中心機有20多個系列，並擁有4項自動化創新技術；機器在2021年榮獲台灣精品獎、2022年勇奪2項國家品牌玉山獎，專利申請共獲證8件，成為台灣工具機產業的「隱形冠軍」，在國內外市場擁有高人氣口碑。
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