中華公司治理協會第十九屆公司治理高峰論壇於日前登場，以「開創治理新局 提升企業價值」為大會主題，邀請到金融監督管理委員會副主任委員邱淑貞，與中華公司治理協會理事長陳清祥共同與領導企業共同勉勵，期許精益求精地開創新局，提升整體價值，為我國公司治理生態環境的優化一起努力。
中華公司治理協會理事長陳清祥表示，台灣公司治理在主管機關金管會與證期局「公司治理3.0-永續發展藍圖」及「公司治理評鑑」的引導之下，有長足的進步，最新公布的S&P 500道瓊永續指數，台灣入選家數高達35家，相比去年多了5家，代表台灣公司治理的成績獲得國際肯定。
「價值有待落實執行，才能變成成果，這一切更有賴好的公司治理。」金管會副主任委員邱淑貞說，公司治理是企業成為好的企業公民的過程，重點除了企業，還有公民。他勉勵企業家除了要有創新永續的企業經營理念，還要有對ESG社會、環境、永續的關懷，將此一價值納入公司的治理的決策過程，確實去落實。
大會今年透過美國德拉瓦州最高法院院長的推薦，邀請美國德拉瓦州衡平法院James Travis Laster法官來臺參加高峰論壇，以「公司治理21世紀的新挑戰：德拉瓦州的視角」為題，分享全球公司治理的最新發展。同時安排了三場研討會，包括「提升公司治理創造公司價值」、「永續與數位雙主軸轉型的大趨勢」及「實踐股東行動主義」，這些都是上市櫃公司提升整體價值當前面臨的最重要課題。
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