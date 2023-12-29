根據TrendForce旗下照明市場研究，照明市場業者庫存去化情況均較2023上半年明顯改善，且戶外照明訂單增多、翻新改造專案等均有成長，TrendForce預估，2023年全球前十大照明業者營收將年減5％，展望2024年，行業已連續調整二年，有望於明年第二季見到需求回溫。

據該機構統計，第三季前十大照明業者總營收達52億美元，季減0.8％。Signify、Acuity Brands、Panasonic位列前三名，三家企業營收合計占前十大照明企業營收總額約63％。

Signify第三季營收約17.5億美元，季減2.5％，由於零售和室內照明需求持續疲軟，第三季OEM銷售放緩，導致營收下滑。從Signify全球布局來看，歐洲地區主要下滑市場在德國、比利時、荷蘭、盧森堡和英國，北美地區如美國和加拿大營收均下跌，同時中國市場復甦程度也低於預期。

Acuity Brands第三季營收約10億美元，季減1％，照明營收下滑的原因來自於產品替換週期拉長，以及總經不佳影響，但該領域營收依然保持在全球前三名，占前十大照明廠商營收總額約20％。2023上半年Acuity Brands在服務策略中引入創新專案Design Select，為客戶提供優質的照明產品和照明控制解決方案。Design Select包括約3,000種可選配的產品，來自Aculux、Gotham、Lithonia、nLight和SensorSwitch等照明品牌。

MLS Lighting（木林森）收購LEDVANCE（朗德萬斯）後，海外業務貢獻整體營收超過50％。以2023年前三季度來看，照明營收合計占總營收73％，下半年營收主要受惠於中國照明行業季節性需求支撐，但海外照明市場趨於飽和抑制成長，影響第三季MLS Lighting照明營收表現，季增約2.3％。值得一提的是，2023年上半年LEDVANCE品牌的中國工業照明市場成績亮眼，其在中國市場的布局，加上產品結構升級等策略有望奏效，預期2023全年LEDVANCE的照明營收將會成長。