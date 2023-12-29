第三方支付業者綠界科技站穩市場後，積極推出加值服務。28日宣布推出BNPL（Buy Now Pay Later，先買後付）無卡分期服務，店家的行銷服務工具也已上線。原本預定要推出的終端支付應用「綠界Pay」將延至明年度。綠界前三季每股稅後純益達15.77元，法人預期2023年有機會賺兩個股本。
綠界於2022年12月與裕隆集團旗下子公司裕融企業達成換股協議，2023年11月起，綠界與裕融企業旗下的線下分期付款服務「裕富數位資融」合作。由裕富提供無卡分期BNPL服務，綠界為平台系統商角色，將此服務提供給綠界線上的賣家。雙方合作的綜效為，裕富數位資融可藉此合作案進軍電商產業，而綠界則是可以提供買家BNPL的服務。
綠界科技表示，電商交易的三大重點環節為「下單」、「出貨」、「回購」。綠界分別提供相對應的工具為「全方位金流」、「整合式物流」、「會員再行銷工具」，以一站式服務為目標，滿足電商賣家所有需求。
針對電商客戶則提供會員管理後台「行銷服務專區」，首先推出「簡訊電郵王」，該項服務與集團母公司歐買尬合作，綠界的店家可以傳送各項優惠訊息給顧客。明年度會再推出大量EDM（電子郵件行銷）的功能。也會將數千億交易金額彙整成完善的大數據資料庫，讓店家可獲得最即時產業或商品趨勢報告，做為商品設計、定價、尋找消費者輪廓、廣告投放時的重要參考。
為了讓相關服務可以與世界級的平台及系統串接，綠界第四季已將金流、物流、電子發票模組，更新至ERP開源軟體Odoo V16的市集（Marketplace），會員可以免費安裝使用。
目前綠界的客戶約40萬，原要在年底推出終端消費者使用的第三方支付應用程式「綠界Pay」，因排程之故將延至明年上線。該公司累計前11月營收為14.12億元，年增3.98％，前三季每股稅後純益15.77元，優於去年同期的14.77元，法人推估，綠界2023年有機會賺二個股本。
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