國內電力股再添新兵！台電加速推動強韌電網計畫，智慧電表大廠玖鼎電力近年來台電訂單大進補，今年前三季營收獲利均改寫歷史新高，訂單能見度看至2025年第一季，並預計2024年1月下旬掛牌上市，展望後市，新竹香山新廠規劃於明年上半年逐步啟用，另海外布局亦在進行中，預估2025年有望開花結果。

玖鼎電力大啖政策紅利，今年營收、獲利再創新高，超越歷年來全年紀錄，截至第三季營收達8.31億元、EPS 3.17元，均已超越去年全年水準；今年前11月累計營收更已逼近10億元大關、達9.97億元，大幅年增53.53％，也較去年全年成長39.26％。

展望明年營運，董事長陳展鵠表示，台電智慧電表屬於剛性需求，訂單「生生不息」，今年前三季智慧電表認列金額已達7億元，明年需求狀況依舊穩定，車用充電樁、電力監控設備新品成長亦可期，未來上市櫃公司依法須負有碳盤查責任，也帶動電力監控設備需求，看好明年業績表現，法人預估，玖鼎明年營收獲利有望再締新猷。

此外，玖鼎電力也積極針對海外市場進行布局，與國內通訊業者合作協力進軍國際智慧電表市場，總經理曾文良透露，玖鼎已與不少國家接洽，目前正與一家東北亞、一家東南亞潛在客戶進行產品規格定案工作，期望短期內完成市場導入，但由於電力公司認證需較長時間，預計2025年海外市場將有望開始貢獻營收。

而為因應台電智慧電表需求增加、國外業務推廣等需求，玖鼎也投資8.6億元籌建新竹香山新廠，預計2024年上半年陸續啟用，規劃首季先將電力監控儀表產能逐漸移往新廠，台電電表稍晚，2025年起則會將生產重鎮移至新廠，屆時智慧電表產能將由現行的每月4萬具推升至每月8萬具，呈倍數增長。