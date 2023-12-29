國內電力股再添新兵！台電加速推動強韌電網計畫，智慧電表大廠玖鼎電力近年來台電訂單大進補，今年前三季營收獲利均改寫歷史新高，訂單能見度看至2025年第一季，並預計2024年1月下旬掛牌上市，展望後市，新竹香山新廠規劃於明年上半年逐步啟用，另海外布局亦在進行中，預估2025年有望開花結果。
玖鼎電力大啖政策紅利，今年營收、獲利再創新高，超越歷年來全年紀錄，截至第三季營收達8.31億元、EPS 3.17元，均已超越去年全年水準；今年前11月累計營收更已逼近10億元大關、達9.97億元，大幅年增53.53％，也較去年全年成長39.26％。
展望明年營運，董事長陳展鵠表示，台電智慧電表屬於剛性需求，訂單「生生不息」，今年前三季智慧電表認列金額已達7億元，明年需求狀況依舊穩定，車用充電樁、電力監控設備新品成長亦可期，未來上市櫃公司依法須負有碳盤查責任，也帶動電力監控設備需求，看好明年業績表現，法人預估，玖鼎明年營收獲利有望再締新猷。
此外，玖鼎電力也積極針對海外市場進行布局，與國內通訊業者合作協力進軍國際智慧電表市場，總經理曾文良透露，玖鼎已與不少國家接洽，目前正與一家東北亞、一家東南亞潛在客戶進行產品規格定案工作，期望短期內完成市場導入，但由於電力公司認證需較長時間，預計2025年海外市場將有望開始貢獻營收。
而為因應台電智慧電表需求增加、國外業務推廣等需求，玖鼎也投資8.6億元籌建新竹香山新廠，預計2024年上半年陸續啟用，規劃首季先將電力監控儀表產能逐漸移往新廠，台電電表稍晚，2025年起則會將生產重鎮移至新廠，屆時智慧電表產能將由現行的每月4萬具推升至每月8萬具，呈倍數增長。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：