雲豹能源28日宣布收購「帝崴電力股份有限公司」與「亮崴電力股份有限公司」兩家公司，共計取得9.62MW的案場，此交易案將為雲豹能源集團在太陽光電資產增添動能。
受到國內案場停滯影響，太陽能廠下半年營運表現普遍不如預期。從全年度來看，雲豹能源在太陽光電、儲能系統、水處理三大事業體持續成長帶動下，今年前11個月合併營收約62.91億元，相比去年同期成長21.31％。
雲豹能源表示，此次交易案分別收購帝崴電力100％股權、亮崴電力49％股權。帝崴電力旗下擁有台北港南碼頭二期廠房太陽光電屋頂型2.96MW案場，因優良工程品質與創新技術設計獲得2023年「城市工程品質金質獎」。亮崴電力則在台中港分別擁有一、二期太陽光電屋頂型案場，裝置量共6.66MW，其中二期案場將於明年第二季正式併網。在雲豹能源正式入主後，將發揮專業維運管理之堅強實力，持續提供穩健且安全可靠之營運效能。
雲豹能源總經理趙書閔表示，雲豹能源從太陽光電起步，近年來積極多元布局各領域再生能源與循環經濟等事業版圖，仍不忘持續增進太陽光電持有案場規模。趙書閔也喊話，歡迎各界夥伴與雲豹能源聯手，攜手合作綠電及再生能源電廠，共同打造台灣永續產業共榮圈。
雲豹能源目前開發持有太陽能案場遍布全台13縣市，總裝置量逾500MW，其中61％為地面型，34％為屋頂型案場。旗下位於台南北門區全台最大128MW漁電共生場域，已於今年第二季正式完工，年發電量高達1.8億度，為公司最具代表性之太陽光電場域。
雲豹能源今年在儲能市場也大有斬獲，目前已開工儲能案場裝置量總計200MW，預計於今年至明年間完工，工程款總金額逾70億元，全案完工後將占2025年全台併網型儲能市場20％，並持續積極擴張儲能事業版圖。
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