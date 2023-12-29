圓展科技與圓剛科技28日舉辦聯合法人說明會。展望2024年，圓展表示，明年因有新產品線和新事業的開展，展望會比今年好，圓剛也預期，明年營收會有一定的成長，除以擴大營收為目標外，毛利率的部分，也期待可以經由調整產品組合，維持優化目標。
受到通貨膨脹及升息的雙重不利因素影響，企業、學校與政府部門對資訊設備投資轉趨保守，圓展前11月自結合併營收23.09億元，較去年同期衰退17.6％，但在產品組合持續優化下，前三季毛利率為57％，較去年同期提升5個百分點；營業淨利為0.58億元，累計稅後純益2.11億元，換算每股稅後純益（EPS）2.27元。
展望未來，圓展指出，在簡報暨教育事業方面，專業影音應用預計從高等教育，逐漸擴展到政府與公共部門，及廣播電視市場等直播錄影解決方案。教育科技持續轉型，在美國升息循環接近尾聲，預期教育市場相關支出，將逐步復甦至疫情前水準。視訊會議事業方面，雖然在2023年呈現衰退，但預期整體市場之長期成長趨勢不變下，圓展將持續強化視訊會議終端研發，並深化音訊技術與AI智慧運算能力，提供視訊會議室的整合解決方案。
智聯健康事業方面，圓展指出，現有的醫療產品在美國佛州已有區域性的導入，此外，美國尚有三個大型案子在商談中，如順利，明年營收占比可望上看二位數，優於今年的個位數占比。
展望明年，圓剛表示，日前內部規劃針對旗下三大事業群消費性直播運用、遠端協作、邊緣運算作剖析，預期明年直播運用的主軸仍會在亞州，但希望可以將應用由消費性擴及教育和商用，邊緣運算部分，模組專案數明年希望可以加速落地，將其轉換成營收業績，至於第三塊遠端協作部分，明年上半年除會加強產品整合外，也會在市場渠道行銷上加把勁，期待可以跟上明年下半年的換機潮。
針對市場關心的AI產品，圓剛表示，AI產品已有幾款，不管在載板、開發板和BOX PC都有一定的產品，目前在手的潛在專案很多，但圓剛更在意的是如何從中找出重要的客戶，讓專案儘快落地，甚至可以持續有業績貢獻，此外，如何找到合作夥伴打群架，也會是明年努力的要點。
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