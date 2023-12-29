神基投控擴展在台軍事國防領域業務，再添生力軍。旗下神基科技（Getac）28日宣布將攜手神耀科技合作，並透過神耀加入強固型電腦代理銷售行列，聚焦於提供國防、軍事產業之解決方案服務，同時經由產業分工模式，在Getac台灣總代理商群環科技的專業支援下，進一步拓展強固型電腦通路生態系統。

Getac在全球強固型電腦市占位居第二大，其強固型解決方案符合高度軍規標準及資安認證，並已導入在諸多國防及軍工應用上。透過與群環科技的緊密合作、建置Getac強固型品牌通路，亦提供台灣市場整合加值服務。

此回神耀科技的加入，除能進一步提供更完整的產業解決方案，亦將協助台灣經銷商拓展在國防領域的業務規模和經營深度。

神耀總經理丘金勝表示，藉由神耀在國防產業知識網絡及解決方案服務基礎，加上長期與中科院合作的資源，將Getac強固型解決方案，整合至其產品組合中，可望協助台灣經銷商擴大經營規模，並進一步推動國防科技的進展。

群環總經理萬文凱則指出，群環自代理Getac強固型電腦產品以來，為台灣經銷商在利基商用應用發展帶來方便多元的產品選擇。在神耀的加入後，將能借重其國防領域的強項，在專門產業中擁有更全面的視野。後續群環也將拓展更多包涵能源、公共事業等產業，協助客戶與經銷商並進。

神基今年累計前11個月合併營收已突破320億元，年增7.13％、為近18年來同期新高，更已超越去年之前的16個年度營收表現。除今年在新客戶開發上有所斬獲外，近一年來著手調整產品線、從既有商模持續轉型的效益也逐步浮現。

神基投控董事長黃明漢先前喊話，對明年能爭取到更多的新訂單具有信心，且不僅是在強固型電腦事業推進成長動能，旗下含括汽車相關之綜合機構件業務與航太事業等，亦大有表現機會。