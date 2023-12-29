明泰近六季獲利表現

網通廠明泰28日公告處分子公司D-LINK ASIA INVESTMENT PTE LTD及所屬東莞明冠電子有限公司100％股權，估計處分利益約人民幣1.05億元，換算約為新台幣4.32億元，市場預期處分利益2024年可望入帳。營運面上，今年全球網通產業去化庫存，明泰營運也受影響，預期明年產業回升下，該公司營運將重回成長軌道。

網通大廠明泰科技28日召開董事會，通過出售子公司D-LINK ASIA INVESTMENT PTE LTD及所屬東莞明冠電子有限公司100％股權議案。交易總金額暫定為人民幣1.43億元，估計處分利益人民幣1.05億元，以近日匯率水準粗估，對明泰每股獲利貢獻約在0.79元。至於處分利益入帳時間，市場法人則是估計，明年第二季至第三季可望入帳。

明泰表示，該公司於大陸東莞及常熟皆有設廠，為了將資源及人力做更有效率的運用規畫，故將兩處工廠進行整合，統一資源將效益極大化，另外也依據客戶需求，把部分產能移轉至越南。明泰原有越南廠營運已上軌道，加上越南新廠的產能也將在2024年陸續開出，再搭配原有大陸常熟及台灣生產據點，有利強化企業長期競爭力。

觀察近十年明泰單季每股獲利水準，單季每股稅後純益最高季度出現在2016年第二季的0.72元，今年第三季每股獲利為0.15元，過去三年單季每股獲利水準則約在0.2元至0.5元，此次處分利益對該公司獲利貢獻挹注不小。

明泰今年前三季營運蹲低，主要產品線中，無線寬頻因基期較低，預計第四季到明年都將具相對較佳的回升表現，而數位多媒體網路則因越南廠投產之後，帶動出貨增加，後市也將有相對較好的成長表現，僅區域都會網路長期都呈現穩定出貨，後市維持穩健表現。

營運布局上，明泰原有越南廠已上軌道，再加上越南新廠的產能也將在2024年陸續開出，再搭配原有台灣及大陸的生產據點，使明泰擁有彈性、多元化的生產據點優勢，強化長期競爭力。