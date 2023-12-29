大陸車市再增添重量級玩家，消費電子廠小米28日下午終於攜首款轎車產品SU7亮相發表會，主打自研電池技術與加速性能，聲稱要用20年的時間劍指全球前五大車廠。

另一方面，當前電動車領域已成殺戮戰場，陸廠競爭尤其激烈，如日前華為發表定價人民幣46.98萬元起的問界M9、吉利極氪推出20.99萬起的007車款。中國電動汽車百人會副理事長張永偉預估，2024年大陸電動車產銷規模可望年增逾40％、達到1,300萬輛，但業界將面臨激烈淘汰賽。

綜合陸媒報導，小米汽車28日在北京舉辦首次發表會，近年全心投入造車的小米董事長雷軍與無人駕駛的小米SU7登上主舞台，聲言將透過15～20年時間成為全球前五大車廠，引發各界關注。但港股未掀起太多波瀾，在大陸網科、汽車股動輒逾3％大幅反彈下，小米28日反而收跌0.25％。

小米在現今汽車市場定位特殊，雖許多新老企業入局，但Apple car遲遲沒有下文、華為堅稱非自己造車背景下，小米可說是首家從消費電子轉行造車的企業，讓市場關注消費終端的供應鏈能力與行銷玩法會否對汽車產業投下震撼彈。

因小米產品素有高性價比，外界期待該標籤是否延續到小米汽車。但雷軍28日表示，搭載小米電池組的汽車，平均售價在人民幣40萬元以上，所以外傳的9.9萬、14.9萬元售價是不可能的，具體定價與預訂時間則外界再耐心等幾個月。

本次SU7重點展示電池技術，雷軍表示，小米有多項自研電池技術，已申請132項電池領域專利、已授權65項。此次搭載101kWh寧德時代麒麟電池，業界首創電池車身一體電芯倒置技術，令安全性大增。小米汽車續航保持率優於同級別產品，目標成為冬季電動車續航之王。

雷軍在發表會以保持捷和特斯拉作比較，他表示，SU7從零到100公里加速時間為2.78秒，最高時速可達265公里，超越保時捷Taycan Turbo。