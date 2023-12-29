外貿協會董事長黃志芳28日主持年終記者會時，針對整體經濟情勢發表看法指出，國際社會高度關注的通貨膨脹問題，並沒有想像中的樂觀，這將會連帶影響美國利率政策調整的態度，企業並應留意「強美元、弱人民幣」現象出現所引發的效應。

據黃志芳觀察，當前國際社會不僅地緣政治的影響持續，美中冷戰格局也沒有改變，俄烏、以哈戰爭短期內難有解方，衝突方興未艾。因此，雖然數據顯示景氣正逐步復甦，但整體來看，明年仍是充滿不確定性的一年。

值得注意的是，雖各界普遍認為美國抑制通膨取得成效，並將於明年下半年開始降息，黃志芳提出了不一樣的看法。他表示，從過去的經驗來看，各國央行要處理一個大波段的通貨膨脹問題，很難一步到位，抑制通膨的政策常要執行三次才能見效，「現在的情況只處理了第一波」，也許偏高的利率負面效果逐漸浮現，例如有企業或銀行撐不下去等情況，使得央行看到通膨下降就急於鬆綁，開始採取降息等措施，卻也因此使得通膨取得新的養分，而再度上揚。政策鬆緊需要反覆執行三次，才能讓通膨真正得到控制。

因此，黃志芳建議企業不要對通膨現象的解除太樂觀，即使美國聯準會（Fed）明年真的降息，一旦苗頭不對，也隨時可能反轉升息；升息降息的過程中，導致國際資金的大幅移動，會影響到各國匯率波動，尤其要注意美元與人民幣兩大幣別的變化，就大方向而言，他認為，「強美元、弱人民幣」的走勢應是新年度的趨勢。

黃志芳提及，在美國政壇以「美國優先」經貿政策下，當前的全球市場逐漸形成兩大陣營，除了美元計價市場，中國與俄羅斯結盟所逐漸擴充出來的市場，也要保持注意，這個結盟的意義在於，是全世界最大的製造工廠與最豐富的原物料產地的鏈結，而伊斯蘭社會似有倒向此陣營的傾向，巴西等南美國家也蠢蠢欲動，其發展態勢不容輕忽。

而此一全球化重組的過程，勢必會釋放出許多的新商機，貿協會充分消化既有的資料庫資源，發掘新買主，幫助廠商特別是中小企業主，開發國際市場。