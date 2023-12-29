品牌廠微星科技首度前進台北車展，鮮少公開露面的微星總經理黃金請難得現身，喊話旗下AIoT新事業的非PC業務未來成長動能看好，並預期三到五年間營收規模能放大至達2成比重。他亦直言，微星雖錯過首波AI伺服器商機，但接下來將急起直追。
AI PC題材拉抬下，微星近日股價表現強勢、連五日收漲，暌違百日後重返2百元關卡，28日並以201.5元作收。
黃金請表示，微星近年PC業務有加乘成長動能，AI PC問世將對市場換機潮，帶來助益和新機會，也是PC市場新成長契機，他強調，微星不會棄守這一塊。
沒能跟上首波的AI伺服器熱潮，黃金請坦言覺得「不好意思」。但過去微星在伺服器領域有不錯的成績，雖在業務收斂後、一年僅約50億元營收規模，不過，黃金請強調，微星正積極追趕，只是還需要一點時間。
黃金請指出，微星目前在非PC業務營收比重占約達一成，布局多年的車電業務和AIoT事業都正陸續發酵，但由於爭取客戶和專案大多要花上約二年時間，產品從設計到交貨也需要1年以上。現階段微星在歐、美之外，以日本為主的東北亞市場布局慢慢開花結果，預期接下來的三到五年間，整體非PC業務規模要達到營收的兩成。
至於今年加速布局的充電樁事業，黃金請表示，微星以MSI自有品牌切入市場，過去花了很多時間申請各國安規認證，現在產品線已經全面Ready，後續將在各主要市場上市後，明年將推出更具成本效益、更有競爭力的產品，也將有區域型的充電樁產品問世。
黃金請透露，微星已規畫和儲能產業異業合作，推出結合綠電、儲能的充電樁產品，希望再三年左右可以看到相關產品上市。
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