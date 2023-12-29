近年國內車市概況

國內車市在今年衝上18年高峰後，車廠持續樂觀看待明年市場，台北市汽車代理商業同業公會理事長唐慕蓮認為，新車買氣不減，明年不看淡；車業龍頭和泰車總經理蘇純興指出，明年車市仍將維持高水位，自家雙品牌銷量今年衝高後，明年也將不輸今年；裕日車總經理鐘文川則宣示，將力拚兩位數成長。

暌違四年，台北車展28日回歸，順應全球潮流並改制為「台北新車暨新能源車特展」，參展廠商展出最新車款，並多數對明年展望維持樂觀看法。

儘管疫情期間，零件不足的供車遞延紅利逐漸消化完畢，但唐慕蓮分析，疫後新增買氣仍相當強勁，許多品牌的待交車訂單都不少，續看好明年。

和泰車今年銷量創高約達17萬輛，蘇純興表示，在續有多款新車挹注下，明年不會輸今年，整體車市則將略低於今年，但不會太差，公司照慣例將於農曆年後發布全年預測。

鐘文川樂觀指出，今年NISSAN多款新車集中在下半年上市，將挹注明年銷量兩位數成長，全年銷售台數上看2.7萬輛；整體車市部分，今年車市衝高，有一部分為疫情期間交車遞延訂單，若排除此一因素，估明年車市約45～46萬輛，與今年大致持平。

今年車展首度轉型為新車暨新能源車特展，各廠牌新能源車為焦點，裕隆自有品牌納智捷n7於展期首度實車預賞，裕日車也趁勢展出明年第二季將上市的電動車ARIYA同步啟動預接，明年配額為220輛。鐘文川表示，今年是裕日車能源轉型的開始，e-POWER車型反應不錯，未來規劃每年都將有電動化車款上市，銷售占比也將拉升。

和泰此次除TOYOTA及LEXUS展出最完整純電、插電及油電車不同動力車款，旗下商車也展出首款氫能巴士TOYOTA H2 CITY GOLD和HINO ZEV電動小貨車，明年都將導入台灣市場。

除整車品牌參展強推新能源車，台達電、裕電俥電、微星科技、U-POWER及興聯科技等充電設備服務商，都首度參展。