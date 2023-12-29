外貿協會董事長黃志芳28日宣布，貿協明年首季將推出彙整貿協龐大數據庫及企業實戰資料的「TAITRA貿易指數」，預計明年第一季推出，比其他國內外發布的指數更接地氣，協助企業精準抓住市場脈動。

貿協現正開發生成式AI工具，以線上智慧問答機器人、市場數據分析模型，為台灣企業提供客製化行銷，並預計明年第三季實現AI智慧採購。

黃志芳表示，TAITRA貿易指數將透過社群平台與媒體發布，一般經貿指數如經濟成長率預測，對廠商而言雖然有價值，但是稍嫌籠統、模糊，貿協一年在國內有26場大型會展、上千家業者參與，加上國內每年30萬家供應商、海外20萬家買主互動資訊，皆是第一線真實且具參考價值的數據，未來大數據庫更可以客製化。

黃志芳指出，期盼TAITRA貿易指數成為貿協的新商業模式，但主要目的是協助廠商拓銷，而非單純盈利。

為提供台灣中小企業更進化的數位貿易服務，台灣經貿網將於明年推出全新的「AI生成式廣告平台」服務，已測試三個月，高效媒合筆數成長三倍，並打造「AI全球買主模型」為企業精準找買主，目前會員7萬家次，逾4,000家的企業尊爵會員，明年第三季即可體現AI智慧採購。

貿協於2024年預計舉辦26場國際大型專業展，會展新動能還包括世貿一館將加速投資進行空間華麗轉身，由原來的「空間出租者」升級為「服務提供者」，包括二樓美食餐飲區將引進多元餐飲品牌、智慧點餐、AI智慧科技體驗，五樓餐廳改裝成中大型辦公室，提供更多元選擇，二樓的H展覽區將由短期展覽場大幅轉型為千坪的綠色健康共享辦公室，提供700家中小企業及新創廠商進駐，而國貿大樓辦公室34年來最大改裝翻新，預計2024年2月亮相。