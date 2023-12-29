外貿協會明年射四箭重要項目

外貿協會董事長黃志芳28日在年度記者會上指出，2024年全球總體經貿情勢仍充滿高度不確定性，貿協將從「重點市場新商機」、「產業行銷新策略」、「智慧科技新服務」、「淨零永續新作為」四大面向著手，協助台商開拓全球新商機，繼美日之後，明年首辦歐洲台灣形象展，啟動印度藍海旗艦團，與中東非包括沙烏地、奈及利亞台灣形象月拓銷等。

黃志芳指出，2024年地緣政治方興未艾，美中冷戰格局不改、以哈衝突及俄烏戰爭短期看不見解決曙光，還有美國聯準會降息後，是否使通膨再起，及強美元、弱人民幣為全球產業帶來的影響等，不過，雖然黑天鵝、黑犀牛環伺，但AI等新興科技應用卻也為台灣帶來良機，必須把握。

貿協2023年以九宮格完勝全球市場、產業與行銷推廣，並就地緣政治進行全球市場大分化、韌性供應鏈合作等，完成30場專業展、300項推廣，並累計20萬國外家次買主、30萬國內企業廠商家次參與，是豐收的一年。

展望2024年，鑒於美中貿易戰、供應鏈重組、通膨橫行、新台幣狂升、ECFA終止威脅及淨零碳排政策陸續上路等因素衝擊，黃志芳以台灣工具機為例，受ECFA終止威脅衝擊，業者前11月出口金額下滑20％。貿協將協助業者分散市場，預計優先對高單價、高利潤特性的美國市場進行市場調查，接著針對墨西哥、加拿大進行為期三年的北美自由貿易區的完整性研究，且透過全球62個辦事處開發新買主。

黃志芳表示，2024年新南向台灣形象展將在印尼、印度、越南舉行，聚焦供應鏈重組、數位轉型、淨零碳排、健康升級、消費趨勢等，旗艦級台灣形象展將首度移師歐洲，鎖定疫後復甦、綠色及數位轉型商機，盼鏈結台歐企業合作；在開發新市場部分，土耳其目前是工具機第三出口國，明年中東、非洲地區包括沙烏地、奈及利亞將舉辦台灣形象月，也是新市場開發與新買主發掘的重點區域。

此外，在呼應全球淨零排碳行動上，電動車商機仍是台灣廠商搶攻重心，黃志芳預告，明年1月下旬即將籌組法國、義大利電動車商機訪問團，擴大與兩國電動車廠、新創車廠、汽車公協會的直接合作機會，這將是貿協電動車全球布局的最後一塊拼圖。