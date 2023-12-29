台股封關前掀資金瘋狗浪，外資提前收假歸隊大買，將今年來買超金額推上2,600億元之上，搶先超越2019年買超紀錄，統計今年來外資累計買超金額前十大個股，依序為台積電、華碩、欣興、國巨、日月光投控、聯詠、群聯、宏碁、嘉澤、大聯大，當中更有七檔全年外資買超金額改寫「史上新高」，顯見對台股押寶心切。

2023年進入最後倒數，然本周仍在耶誕假期中的外資買超卻毫不手軟，主因新台幣兌美元匯率連七日走升，催動外資熱錢迅速趕抵戰場，連三日狂敲741億元，合計近兩月力挽狂瀾加碼4,079億元，一舉將今年來累計買超金額推升至2,633億元，超越2019年全年的2,441億元，終結2020～2022年間對台股提款2.23兆元的偏空操作。

富邦投顧董事長蕭乾祥分析，外資此波買超動作主要反應法人對AI PC、半導體等產業趨勢成長族群的認同，新年度展開，研判此類族群仍將是外資布局的重點族群。

盤點台股今年來買超金額前十大個股，依序為台積電、華碩、欣興、國巨、日月光投控、聯詠、群聯、宏碁、嘉澤、大聯大，除大聯大外，累計加碼金額均超過百億元，介於91億～3,104億元不等；值得留意的是，台積電、華碩、欣興、國巨、日月光投控、群聯、嘉澤七檔今年來大獲全勝，外資買超金額均寫下史上最高。

2023年僅剩最後一個交易日，在美元轉弱催動國際資金回流台股加上AI宇宙爆發下，外資今年來買超台積電金額27日正式突破3,000億元、28日續衝3,104億元，已遠遠超越2005年買超2,273億元，打破高懸近20年的「外資買超台積電最高金額紀錄」。

統一投顧董事長黎方國指出，外資大舉加碼台積電代表「三個看好」，首先，「看好台股後市」，台積電占台股權值最大，買超台積電就意味對後市台股指數看法偏向正面；第二，「看好半導體未來趨勢」，在AI發展下半導體仍是未來全球產業主流，成長態勢佳；第三，「看好台積電營運前景」，形同對台積電印上「最具競爭力」正字標記。