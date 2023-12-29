股價2022年一整年到今年上半都陷入低潮的晶片巨頭英特爾（Intel），突然重獲市場青睞，12月更搖身變為大飆股，漲幅是標普500指數的近3倍，亮眼表現令主要對手輝達（Nvidia）都黯然失色。

Yahoo Finance數據顯示，12月英特爾股價大漲13％，同時間大盤標普指數僅漲4.5％。輝達在AI題材加持下火紅一整年後，股價出現降溫，12月只漲5.3％，AI晶片老二超微（AMD）反倒有18％漲幅。

2022年英特爾因一連串季報令人失望，加上產品遇挫，股價暴跌48％，但今年來股價累漲91％。儘管英特爾今年鹹魚翻身股價有驚人表現，但這家美國半導體巨頭的市值，仍遠不及在AI晶片競賽中領先的主要競爭對手。英特爾目前市值約2,120億美元，落後超微的2,317億美元，更遑論已躋身兆元俱樂部的輝達（1.22兆美元）。

英特爾12月股價表現令人驚艷有幾項因素，包括以色列政府26日宣布，對英特爾在以國南部蓋250億美元晶片廠，提供32億美元補助，這堪稱是歷來單一企業對以色列最大手筆的投資。英特爾現今在以色列雇有1.17萬名員工，最近50年對以國的投資額超過500億美元。

此外，英特爾也發布推出新品的消息，展示一系列AI為主的產品和服務，包括為生成式AI軟體開發的Gaudi3晶片，預定2024年正式上市。英特爾另鎖定新興AI PC市場，發表Core Ultra處理器。

華爾街看好AI熱潮席捲下，英特爾2024年可望靠新晶片帶動更強勁的銷售和利潤。摩根大通分析師蘇爾（Harlan Sur）在致客戶報告中提到：「鑑於英特爾團隊具備廣泛運算產品組合、軟體解決方案、大範圍生態系統及研發規模，在協助解鎖各式終端設備的AI科技和功能，居於獨特地位。」

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）指出，他「瘋狂」似地擴大新晶片產能，以期成為AI領域的主宰者。他自豪表示，西方世界只有英特爾辦得到，稱英特爾的市值被嚴重低估。