中美晶集團旗下二極體廠朋程28日召開法說會，管理階層指出，IGBT（絕緣柵雙極電晶體）與SiC（碳化矽）等新產品已送交客戶驗證，而48V MOSFET（金氧半場效電晶體）Module第2條產線如期量產，且逐月增量，既有產品亦持續增溫。此外，茂矽於今年6月併表，中長期而言，朋程將整合集團資源，藉由茂矽晶片製造能力，降低外購晶片成本；並期許雙方規畫投資之SiC生產線能於2025年完成量產。

2023年，朋程營運維持高成長，除併入茂矽之外，xEV MOSFET模組產能持續滿載，無畏產業逆風，憑藉技術實力，下半年仍維持成長，累計前十一月合併營收50.99億元，年增33.39％。管理階層分析，第二條48V MOSFET產線於下半年逐月加量，營收表現持續強勁。

展望2024年，管理階層認為，受惠汽車節能趨勢，朋程超高效二極體(ULLD)與48V MOSFET Module將持續高速成長，加上茂矽有整年度併表貢獻，估計明年合併營收將續享強勁成長動能。

朋程持續整合集團資源，借助茂矽之專長，強化對其投片、提振營運績效，雙方亦積極規劃第三代半導體之生產線，管理階層期許，於後年進入量產，發揮最大綜效。

法人分析，茂矽與朋程在高壓功率元件合作已有顯著進展；其中，雙方於IGBT及SiC合作，相較競爭對手進度超前。未來朋程6吋SiC訂單，皆會交由茂矽自製、8吋前段則委外其他代工廠；集團將專注於車用功率元件產品。

朋程也指出，SiC模組及分離式元件產品應用面廣，車載Inverter（逆變器）同樣能使用在不同領域上，如太陽能、儲能等應用，並且認證過程相對快速，能夠更快貢獻營收，在中美晶集團加持之下，2024年便有少量營收開始貢獻。

法人預估，朋程本業營運看升，加上茂矽全力支援，明年業績成長動能仍無虞，完整年度貢獻營收之下，強強聯手、營收有望再創歷史新高。