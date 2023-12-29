億光過去五季EPS概況

億光切入第三代半導體封測，今年已經開始貢獻營收，由於基期仍低，億光看好第三代半導體在台專業分工逐漸成形，但後段封測介入的廠商較少，預期2024年可望挑戰倍數成長；車用領域也在特斯拉（Tesla）降價的衝擊減緩之下，可望呈現雙位數成長。

億光28日召開法說會，預期明年度營收、獲利可望雙料成長，尤其看好第三代半導體封測已開始貢獻營收，雖然占比不大，但比較基期低，明年可望倍數成長，為成長幅度最大的產品線。

億光指出，第三代半導體領域中，前六大IDM廠如意法半導體（ST）、英飛凌掌握98％以上的SiC（碳化矽）產能，交期長達50～70周，且價格高昂，台灣專業分工也逐漸成形，但後段封測介入的廠商較少，與LED封裝相較，第三代半導體大同小異，差別在於多了可靠性、材料上的不同，且LED製程為無鉛製程，第三代半導體未來若要符合無鉛的要求，對億光來說更是強項。

億光分析，大陸的SiC競爭激烈，但是車用的高階SiC多半來自國際廠商，中美貿易戰之後China+1的供應鏈趨勢成形，億光在台灣有自己的封裝廠區，容易打進國際大廠。

此外，億光專業的封裝技術也可望上游延伸至雷射切割、晶圓級測試與晶圓級Burn-in服務，也可往下游延伸至功率模組的開發。

億光今年車用比重達10～15％，雖然沒有衰退，不過成長幅度未如預期，主要是特斯拉的EV降價，導致許多車款延後，目前看來特斯拉降價的衝擊趨緩，億光預估車用2024年可望呈現雙位數成長。

億光提到，車用氛圍燈不僅從高階車種擴及到一般車種，也延伸至消費性電子，如電競週邊、5G末端、家電（冰箱、洗衣機、空調等）大量採用RGB色彩的應用，將會帶動消費性電子需求成長。

億光表示，2024年營收將微幅成長，毛利率可望維持高檔，成長動能來自於第三代半導體封測、車用、不可見光及消費性電子，而德國孫公司WOFI聲請破產的衝擊，已經全數於2022年提列完畢，未來不再影響億光。