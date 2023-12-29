美中貿易戰持續，加速大陸進口替代，蘋果為力守中國市占率，擴大紅色供應鏈代工占比。根據調查，立訊、聞泰、比亞迪及歌爾陸續打入蘋果五大產品供應鏈，且躋身前三大供應商。面對紅色大軍進逼，台廠「脫蘋」腳步加快，加速轉往印度、越南及泰國等地設廠，試圖朝車用、AI等高毛利藍海邁進。
蘋果旗下五大產品組裝廠，包括iPhone、Macbook、iPad、Apple Watch及AirPods，已有1至2家紅色供應鏈入列。且據統計，今年上市的iPhone 15，紅鏈更是大躍進，立訊搶下三款機種代工份額外，亦獲明年iPhone 16 Pro Max最高階機種新產品試產導入服務（NPI），取代了以往高階機種僅交鴻海NPI的獨家地位。
外電指出，鴻海在iPhone 15組裝份額雖穩坐一哥、占比約58％，但立訊精密已擠下和碩，躍升組裝二哥、占比達28％，和碩則退至13％，占比排名第三。法人認為，2024年iPhone 16系列預期將大改款，立訊占比更可望逼近四至五成，逐步蠶食台鏈訂單。
值得注意的是，就連明年首季亮相的蘋果首款MR（混合實境眼鏡）Vision Pro，售價高達為3,499美元，堪稱近年蘋果最前衛之產品，代工廠也由和碩轉至立訊生產。
蘋果成熟產品更是難擋紅鏈鯨吞，MacBook供應鏈已三分天下，聞泰科技成為蘋果第三大筆電供應商，分食廣達及鴻海份額。iPad原由鴻海及仁寶均分，近期也讓比亞迪越南廠成功搶下，使原本負責代工的仁寶淡出。
Apple Watch與AirPods方面，立訊、歌爾表現更是當仁不讓，Apple Watch立訊代工份額快速增加，原一線供應商英業達、廣達都陸續退出生產隊列，鴻海及立訊代工比重平分秋分。AirPods則由立訊及歌爾分食代工訂單。
蘋果近期市值突破三兆美元，成為全球市值王，但紅色供應鏈由蠶食轉為鯨吞，衝擊台鏈的光環。
法人指出，蘋概股以往占台股市值逾五成，曾是台股最佳票房保證，但近年光環黯淡，廣達、緯創、和碩、仁寶等業者尋求轉進，AI伺服器、電動車、智慧醫療是台廠已見契機，預料紅色供應鏈將由下游的組裝產業向上延燒半導體，台廠供應鏈「脫蘋」的速度勢必將越來越快。
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