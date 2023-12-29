和碩董事會28日作成決議，放棄重要子公司世碩（昆山）現金增資優先認購權，並由立訊集團旗下立臻精密，擔任策略投資人全數認購，而本次世碩增資額約人民幣21億元（折算新台幣約95億元），增資後和碩對世碩持股將由100％降低至37.5％，和碩喪失對世碩控制力，正式交由立訊集團主導。
雖和碩iPhone組裝生產仍以上海廠為主力，2014年設立的昆山世碩廠產線多集中於手機暨相關周邊組件，但外界仍多臆測，此回立訊集團入主世碩的模式，與2021年初、和碩旗下鎧勝的金屬機殼廠子公司日鎧，以現增直接引進立訊的過程幾乎如出一轍，受客戶「授意」的成分居高。
和碩對此表示，此為因應市場以及產業環境快速變遷，為強化區域製造之生產效益，預計透過本次增資案與策略投資人建立的合資關係，可使和碩集團能更有效分配資源，取得區域平衡以增進競爭力，進而將股東價值最大化。
和碩亦強調，因該現增案並未改變本公司現行業務運作模式，評估對本公司整體營運現況影響有限。
立訊旗下的立臻，早在2020年第三季間，收購緯創原在昆山廠區內的iPhone產線，現再進一步取得和碩昆山廠後，對其在iPhone供應鏈勢力明顯擴增。根據和碩第三季財報，和碩持有立訊將近4,000萬股，雙方持續加強合作。
另一方面，和碩也積極加速布建非中國地區產能腳步。28日和碩同步公告其越南廠將再進行第三期擴建，預計投資新台幣11.89億元、進行租地委建，另並以斥資8.25億元租地委建員工宿舍。
和碩在越南海防一期廠區於2021年完工投產後，二期廠區亦在今年中就定位，據了解，主要生產包括Google智慧音箱及微軟Surface、遊戲機等消費性電子產品。
和碩原預期2021年底時非中產能，希望達10～20％，不過受疫情爆發衝擊，整體市場需求、產業及供應鏈步調大亂，目前預期今年底非中產能將達10～15％。
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