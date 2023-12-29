2024年即將到來，外資機構多預測大陸房市仍不容樂觀。大摩、瑞銀等10大投資銀行均認為，明年大陸房地產投資將繼續衰退，高盛甚至做出「雙位數」下滑的預測，進而拖累經濟成長，也凸顯大陸政府穩房市政策仍不足以扭轉頹勢。

綜合外媒28日報導，在強監管與經濟下行背景下，大陸統計局數據顯示，大陸房地產固定資產投資2022年由正轉負，當年下跌8.4％，2023年前11月則下跌8％。報導指出，若這10大投行預測為真，大陸房地產建設將是連續第三年收縮。

另在市場方面，2023年11月以來，大陸商品房銷售額下跌5.2％，其中住宅銷售額下降4.3％，仍處於低迷。股市方面，陸港地產股仍無起色，民企地產龍頭碧桂園股價今年累跌達7成。

以閃輝為首的高盛經濟學家做出了最悲觀的預測之一，預計2024年大陸房地產固定資產投資將出現「兩位數」收縮，並稱房市持續低迷將使大陸實際GDP成長減少1個百分點。其他預測沒有那麼悲觀。摩根士丹利預計該指數將下跌7％而瑞銀預計該指數將下跌5％，招商銀行國際預計房地產投資將下降7％。

中信證券經濟學明明表示，悲觀的主因是2023年房地產新開工工程大幅下降，這顯示已竣工項目的面積仍有下降的空間。另一個原因是房地產銷售下降，這使開發商開工的動力減弱。高盛和瑞銀均預計2024年大陸房市銷售量將下降5％。