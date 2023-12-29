受房市持續低迷拖累，分析人士預計，大陸水泥產量將創近13年新低。當前水泥價格已跌至周期底部，但展望2024年，市場仍不預期將出現轉好，價格也難有明顯改善。
大陸證券時報網28日引述產業分析師報導，2023年大陸國內水泥產量或約21億噸左右，為近13年低點，較2022年同期減少1.4億噸。在產銷量下行背景下，雖然今年水泥上游燃料價格較去年同期下滑，但廠商激烈競爭，水泥價格超跌，實際出廠價甚至低於成本線，導致部分企業虧本銷售，產業獲利水準持續下行。
卓創資訊分析師王琦表示，2023年大陸水泥均價每噸人民幣（下同）343.93元，較前一年下跌18.31％。需求弱勢是導致水泥價格全年走勢低迷的主要原因，2023年大陸房市弱勢運行，房地產開發投資和新開工面積較去年同期下降，導致房建領域的水泥需求顯著下滑，目前水泥產業產能過剩問題明顯。
中百年建築網水泥首席分析師江元林表示，今年大陸水泥產業利潤總額或在350億元上下，較去年同期降幅高達50％。按照歷史週期來看，目前大陸水泥產業利潤已經在底部運行，因此2024年市場即使延續弱勢，也不會出現深度下行的情況。但目前依然看不到需求好轉的趨勢，水泥產業也無法確實性轉佳。
中國大陸水泥市場不振，主要受經濟低迷加上房地產進入調整期，台灣西進大陸的水泥廠台泥、亞泥及信大水泥均受影響，面臨出貨量減少及營運衰退。
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