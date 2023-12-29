財政部28日指出，經行政院核定，為鼓勵水泥業者配合我國2050淨零排放政策持續推動減碳，明年元旦起調降低碳水泥貨物稅，應徵稅額從原每公噸440元，依添加特定材料比例不同，最低降到260元或220元，降幅約40％或50％。
依《貨物稅條例》，水泥類貨物稅分4類徵收，白水泥及有色水泥每公噸徵收600元；一般水泥即為卜特蘭一型水泥，每公噸320元。卜特蘭高爐水泥，水泥中高爐爐渣含量超過25％以上，每公噸280元；代水泥及其他水泥每公噸440元，低碳水泥因含有其他成分，因此被歸類為這一類，結果，低碳水泥比碳排相對高的卜特蘭一型水泥高120元。
財政部表示，為協助為協助廠商降低成本，以利生產低碳水泥，進而調整低碳水泥貨物稅額。而所謂低碳水泥，是把現行水泥中熟料盡量減少。以目前兩型國家標準，一型讓礦物摻料添加可以到7.5％，石膏維持5％，如此熟料可以降到87.5％。另一型可以加到12％，讓熟料壓低到82％。
財政部表示，未來水泥貨物稅額將依據低碳成份分級課徵不同稅額，第一，「水硬性混合水泥」添加7.5％以上礦物摻料，以及「墁砌水泥」含12％以上塑性材料，稅額降至每噸260元。第二，「水硬性混和水泥」、「墁砌水泥」含礦物摻料、塑性材料15％以上，稅額降至每噸220元。第三，「水硬性混合水泥」添加礦物摻料比例不及7.5％、「墁砌水泥」摻加塑性材料比例不及12％，則維持每噸440元不變。
針對調降低碳水泥貨物稅，國內二大水泥廠台泥、亞泥指出，在全球淨零碳排趨勢下，水泥業被列為高排碳風險行業，調降低碳水泥的貨物稅，將有助於水泥、混凝土到整個建材市場達到減碳的目標。根據台灣水泥公會資料，國內進口水泥量逐年攀升，台泥也預期，徵收碳費後，生產者及使用者都會分擔到增加的成本。
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