選舉利多再一項！交通部觀光署28日宣布，2024年銀髮族及無障礙團體旅遊補助新制開跑，其中，明年銀髮族團體旅遊補助將延續過往機制，辦理6人以上國內團體旅遊，銀髮族旅客達全團2分之1，每團最高1.5萬元。

疫後國內觀光市場回溫，觀光署新訂「交通部觀光署輔導旅行業辦理銀髮族旅遊補助要點」及「交通部觀光署輔導旅行業辦理無障礙旅遊補助要點」兩項要點，於2024年元旦起受理旅行業者申請。

其中，銀髮族團體旅遊補助將延續過往機制，辦理6人以上國內團體旅遊，銀髮族旅客達全團2分之1，旅遊天數為2天1夜以上（4天以上得安排2天放假日），每一銀髮族旅客每日最高補助500元，每團最高1.5萬元。

無障礙團體旅遊方面，則推出新版補助措施，辦理身心障礙人士旅客達3人以上國內團遊，一日遊者，補助金額以每一身心障礙人士旅客1,200元、必要陪伴者1人1日300元做為計算。

另外，身心障礙人士二日遊以上者，每一身心障礙旅客每日1,500元、必要陪伴者1人每日500元。若屬聽、語障或合併聽、語障的多重障礙者旅客達2人以上，另可申請聘請手語翻譯員費用補助，每團最高總額5萬元。

觀光署表示，申請補助者，全團全程須安排住宿於依法取得觀光旅館業執照的觀光旅館或取得登記證之旅館及民宿；交通工具限台鐵、高鐵、客船、飛機、 遊覽車或租賃小客車。旅行業應在旅行團行程結束翌日起30日內申請撥付補助款。

此外，旅行業如重複申請同項目費用補助，應繳回已領取補助款。如有借名、虛報、浮報或申請文件不實者，申請案一概不予補助。