今年下半年製造業外銷訂單及出口衰退幅度已逐步收斂，預期明年出口將延續此波復甦態勢。行政院長陳建仁28日強調，國外仍有諸多挑戰，將影響台灣貿易與投資表現，需持續加以關注和因應。
經濟部28日赴行政院會報告「受全球景氣影響產業補助執行情形」。行政院發言人林子倫28日轉述陳揆裁示時指出，製造業外銷訂單及出口年增率，在下半年衰退幅度收斂，預期明年出口將延續此波復甦態勢，惟全球經濟仍將面臨如美國消費動能是否持續、原物料價格走勢，以及各國央行貨幣政策走向等諸多挑戰，都將影響台灣貿易與投資表現，需持續加以關注和因應。
對此，陳揆說，疫後務必推動中小企業升級轉型，除了智慧化、低碳化轉型，也應積極改善中小企業所需基礎措施、對小店家提供行銷、貸款等多元協助，踏穩疫後經濟復甦腳步。針對ECFA優惠關稅取消，陳揆要求經濟部持續輔導石化業，並提供妥適協助。
經濟部產業發展署長連錦漳說，考量製造業受到國際景氣影響，經濟部陸續祭出相關補助。在資金融通方面，政府已推動企業貸款還本期限展延、投資台灣三大方案貸款期限展延及疫後振興專案貸款持續受理等3項措施。
用電優惠方面，台電已增訂新時間電價方案，將離峰時間拉長至18小時，同時加大尖離峰價差；另針對上半年用電衰退10％以上的製造業，也提供相對應優惠。
出口拓銷方面，則是加碼20億元協助出口拓展貿易市場，包含海外參展每攤位補助提高至9萬元、出口貸放金額擴大至70億元等。
疫後條例也針對受景氣影響產業特別協助，其中，智慧及低碳化已輔導2,296家廠商；並補助1,795家廠商，帶動投資135.5億元，促成採購國產設備金額36億元。
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