總統大選第三場政見發表會重點

選戰倒數，總統候選人最後一場政見發表會28日登場，國民黨侯友宜大搶勞工票，提出未來勞工加薪、企業減稅；醫界出身的民進黨賴清德及民眾黨柯文哲鎖定醫療議題，賴強調要擴大醫療支出，柯主張提高醫療支出至GDP 8％。

侯友宜批評民進黨執政之下，台灣成為低薪過勞之島，因此提出「守護勞工七件事」：一、勞工加薪、企業減稅，二、降低賦稅，三、增加休假天數，四、勞保基金永續發展，五、興建勞工宅，六、保障非典型勞工權益，七、修訂三法、勞權加碼。

侯友宜強調，若企業幫員工加薪，政府將減稅予鼓勵。在休假方面，除行憲紀念日放假，原七天無薪的家庭照顧假，將給三天半薪；另，一年有三天生理假則改為六天。

為確保勞保不破產，侯友宜說，除勞保基金撥補千億外，要參考國外大型基金的機制、減少人為干預。他也提出蓋勞工宅解決社宅的問題。另將訂定非典型勞工的定型化契約，確立薪資、工時、保險及休假。

此外，侯友宜提出「改變台灣經濟三箭」，包括加入CPTPP、啟動RCEP的加入程序、重啟ECFA服貿貨貿協商；改善投資環境，解決產業五缺問題、供電無虞；透過租稅獎勵智慧製造及淨零碳，結合AI科技扶植新創產業。

相對的，柯文哲指出，勞保基金早在2017年就已入不敷出，且2028年可能破產，因此，每年應召開年金改革國是會議，檢討勞保年金如何永續，此外，若雇主提撥比例願意再提高，政府可給稅率優惠。

醫療方面，柯主張，提高醫療支出到GDP的8％才能產生經濟效益，並應提高護理薪資、增加公費疫苗種類等。

賴清德則表示，未來要推動健康憲章及成立百億癌症基金，也要擴大醫療支出，並解決醫療人員工作條件、調整醫事人員的薪水，例如，護理師的三班病護比應該入法，對於醫療或基層醫療人員的點值，應該要保障0.9以上。

賴清德也說，將打造台灣成為亞洲的資產管理中心，鬆綁法令並整合公私資源，同時提供多元的商品，吸引國外的資產公司夠來台灣立點投資。此外，也會負責讓台灣順利加入CPTPP。