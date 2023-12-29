擔心承保風險過高，有壽險公司率先停賣實支實付醫療險。保誠人壽28日宣布下午3點起停止受理可接受副本理賠的實支實付附約，再度引發市場熱議，更多民眾擔心買不到保單。保險局主秘古坤榮28日指出，實支實付醫療險改革方式仍在研議中，若發現有業者以此為訴求「不當招攬」，將予以議處。
惟藉機不當招攬將議處
金管會規劃改革實支實付醫療險，以損失分攤落實損害填補原則，民眾擔心未來醫療險會越賠越少，因此已出現可接受副本理賠的實支實付保單停售潮。
不過，古坤榮指出，目前沒有接到相關民眾陳情，會再了解情況，若只是依照保險公司內部政策停賣商品，並沒有違法，但保險局會再了解近期是否有不當行銷的問題。
保誠人壽表示，有鑒「保誠人壽新住院醫療限額給付健康保險附約」的條款中，並沒有約定理賠申請以收據正本為限，即可以接受單據副本申請理賠，為符合金管會對實支實付醫療險的改革方向，將在28日下午3點停止受理這張實支實付附約。
保誠人壽也強調，停止受理新保單投保，並不影響已承保保戶的權益。該項附約是附加在主契約下，若主契約及附約持續繳費，權益不受影響。據了解，保誠人壽線上投保下午3時截止，紙本收件則至下午5時。目前有接受副本理賠的還包括台灣人壽、中國人壽、全球人壽、台新人壽、遠雄人壽、台銀人壽等公司。
保險局先前已規定實支實付醫療保險每人投保以三張為限，但損率及爭議仍是不斷，因此打算進一步改革實支實付醫療險，回歸「損害填補」原則，即用多少賠多少，各實支實付保單理賠合計不得超過保戶實際醫療費用支出，但不會溯及既往舊保單，消息一出馬上引發搶購潮。
保險局指出，現在醫療收據多已電子化，很難區分正、副本，實支實付醫療險未來勢必要朝向「損害填補」改革，在新制度推出前民眾投保的保單，會照原來保單契約理賠，新制度不會溯及到現在民眾手中的實支實付醫療險，改革後推出的新商品，則會走損害填補原則。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：