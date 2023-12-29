擔心承保風險過高，有壽險公司率先停賣實支實付醫療險。保誠人壽28日宣布下午3點起停止受理可接受副本理賠的實支實付附約，再度引發市場熱議，更多民眾擔心買不到保單。保險局主秘古坤榮28日指出，實支實付醫療險改革方式仍在研議中，若發現有業者以此為訴求「不當招攬」，將予以議處。

惟藉機不當招攬將議處

金管會規劃改革實支實付醫療險，以損失分攤落實損害填補原則，民眾擔心未來醫療險會越賠越少，因此已出現可接受副本理賠的實支實付保單停售潮。

不過，古坤榮指出，目前沒有接到相關民眾陳情，會再了解情況，若只是依照保險公司內部政策停賣商品，並沒有違法，但保險局會再了解近期是否有不當行銷的問題。

保誠人壽表示，有鑒「保誠人壽新住院醫療限額給付健康保險附約」的條款中，並沒有約定理賠申請以收據正本為限，即可以接受單據副本申請理賠，為符合金管會對實支實付醫療險的改革方向，將在28日下午3點停止受理這張實支實付附約。

保誠人壽也強調，停止受理新保單投保，並不影響已承保保戶的權益。該項附約是附加在主契約下，若主契約及附約持續繳費，權益不受影響。據了解，保誠人壽線上投保下午3時截止，紙本收件則至下午5時。目前有接受副本理賠的還包括台灣人壽、中國人壽、全球人壽、台新人壽、遠雄人壽、台銀人壽等公司。

保險局先前已規定實支實付醫療保險每人投保以三張為限，但損率及爭議仍是不斷，因此打算進一步改革實支實付醫療險，回歸「損害填補」原則，即用多少賠多少，各實支實付保單理賠合計不得超過保戶實際醫療費用支出，但不會溯及既往舊保單，消息一出馬上引發搶購潮。

保險局指出，現在醫療收據多已電子化，很難區分正、副本，實支實付醫療險未來勢必要朝向「損害填補」改革，在新制度推出前民眾投保的保單，會照原來保單契約理賠，新制度不會溯及到現在民眾手中的實支實付醫療險，改革後推出的新商品，則會走損害填補原則。