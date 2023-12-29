國銀申請、核准據點家數

數位金融發達，分行據點不再值錢。銀行局副局長林志吉28日證實，今年國銀增設據點意願低，僅中信銀一家申請增設三處分行，相較去年申設11個據點大幅減少，且最後只核准中信銀增設新竹湖口分行，無論申請數及核准數都創十年新低。

林志吉分析，主要是數位科技發展，金融服務隨時隨地可取得，實體分行的獲客及獲利功能降低，銀行就會做取捨，但因先前有申請未設立者，累計今年國銀分行家數達3,392處，仍較去年增加8處。

銀行局早期曾一度暫停申請核發新分行，讓問題金融機構能順利退場，極盛時期一家分行執照估值1億元以上，之後金管會重新開放申請分行，今年亦可能是重開分行申設後的新低。

林志吉指出，近年國銀申設分行數量較低，新冠肺炎疫情有影響，數位發展更是主因，數位時代金融服務線上化，大家不用上分行就可以用手機轉帳，銀行ATM數量亦持續增加中，據點太多恐成本加重，銀行即會綜合評估據點的效益。

中信銀今年申請新設三處分行，都是看重半導體設點重要城市，即新竹東區與高雄左營，但最後金管會只核准湖口分行。林志吉指出，主要是考量新竹東區與高雄左營區分支據點已多，而湖口只有4個金融據點，核准中信銀設湖口分行，有利縮小城鄉差距。

截2023年10月底，國銀分行家數共計3,390處，國內每10萬成年人平均擁有國銀分行家數為17.3處，密集度高於亞洲鄰近國家。

林志吉進一步指出，11、12月又增加2處據點，總共3,392家，全年共增加11處、而裁撤3處分行。

增加的是因富邦金併日盛金、星展銀併花旗消金，各有一營業部改為分行，富邦銀及星展銀各淨增一分行，其他新開業的有8處，包括：中信銀2處、陽信2處、板信銀1處及台中銀3處，一銀因遷址而停業也恢復1處。

裁撤的有3家銀行，包括星展、新光銀及土銀各1處。星展是原本分行就是外銀中較多的，併花旗消金後有裁撤計畫；此外新光銀行將2家簡易型分行併為1家；土銀是在基隆市正濱分行裁撤1處。