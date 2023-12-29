新台幣年底強勢升值，壽險業避不避險都「很痛」。據保險局統計，11月壽險若不收回外匯準備金，外匯損失（含避險工具成本、避險利益及兌換損失）達1,709億元，創史上單月新高，用衍生性商品避險的成本達329億元，亦創新高，前11月壽險已花3,233億元在避險工具，亦創史上新高。

壽險11月收回860億元的外匯價格變動準備金，亦創下單月回收新高，即便如此，單月總外匯成本仍高達849億元，壽險業11月出現稅前虧損664億元，獲利回吐，前11月累積稅前獲利降到1,130億元，12月新台幣持續狂飆且獨強，壽險全年獲利恐會失守千億元大關。

新台幣11月強升近1.16角，壽險國外投資若完全不避險，將出現4,950億元匯損，為2022年12月以來的一年新高，壽險前十月匯兌利益（完全不避險）利益達7,249億元，11月底即縮小到2,299億元，若新台幣封關強升，全年亦可能由匯兌利益轉為損失。

在美國開始降息前，台美利差仍大，壽險避險工具CS（換匯）與NDF（無本金遠期外匯）成本持續飆高，且因新台幣反轉，壽險業11月緊急拉高避險比重，短天期NDF成本飆高，從2.6％飆到10％，CS一年期成本也只是從10月4.44％，11月小降到4.25％。11月壽險避險工具成本高達329億元，創單月新高，前11月付出3,233億元，只為了帳面獲利穩定，這筆錢將一去不回。

匯損加無債券可賣，壽險業11月稅前虧損664億元，終止連五個月獲利，亦是2022年11月以來最大單月虧損，累計稅前獲利亦從10月底1,794億元，11月降到1,130億元。12月新台幣續升，到28日已升值逾1.7％，12月匯損壓力亦不小。

所幸美債殖利率回落，加上台股持續上攻，壽險11月淨值大舉回升2,568億元，回到2兆元之上，達2兆971億元，估2023年可坐穩在2兆元之上。