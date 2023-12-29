新台幣匯率強升，對壽險業可說是三好一壞。據壽險公會指出，好處是一美元保單解約率可望下降，因為解約換回新台幣並不划算；二是強勢新台幣配合保單責準利率調升，新美元保單買氣可望回溫，三是可讓年底壽險資金淨流出情況和緩。

但壞處就是11月及12月可能出現鉅額匯兌成本，讓壽險獲利回吐。

美國聯準會（Fed）從2022年開始持續升息，美債利率高、美元強勢，保戶將舊有美元保單解約，轉投美債可賺更高利率，轉換為新台幣有匯兌利益，導致2022年第四季及2023年美元保單解約率略有攀高，前11月累計保險給付金額為2.17兆元，其中解約金占超過6成，是最大宗，多數是來自傳統型壽險與利變型壽險解約。

新台幣11月及12月強勢升值，讓美元保單解約情況獲得改善。壽險公會28日指出，預期2024年Fed將會開始降息，近期美元匯率由10月高峰回落，新台幣匯率亦自10月下旬低檔升值逾5％，預期美元保單解約狀況可望緩和。

金管會已宣布2024年新台幣、美元等保單責任準備金利率調升，壽險業推出的新美元利變型保單，保費可望下降，同時因債券殖利率已滑落，手中多持有新台幣的保戶來說，換美元買美元利變保單的誘因加大，有助新契約保費成長。