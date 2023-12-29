台北匯市29日將封關，新台幣在2023年最後一周強勢升值，四個交易日共升值4.85角，升幅1.57％，28日收在30.718元，若封關衝破30.708元，即只要再升值逾1分，全年就將由貶轉升。
■近四個交易日大升4.85角
2023年新台幣對美元走勢，歷經大半年貶值，4月起月線一度連七黑，由3月底的30.454元，一路貶到10月底的32.419元，貶值1.965元，幅度逾6％，但11月隨美國聯準會（Fed）轉鴿，新台幣開始上演逆轉秀，11月以來已狂升1.701元，封關前最後一周強拉尾盤，近七個交易日連續收紅、合計升值6.43角，29日封關繼續衝，全年應可順順升值收關。
■看好資產、大宗物資股
市場預期新台幣升值趨勢將延續到2024年第一季，專家看好資產、營建、大宗物資／原物料股類股。統一投顧董事長黎方國認為，看好資產、營建、大宗物資類股。台股知名資產股有味王、厚生、台肥、嘉泥、泰豐等；且即便囤房稅2.0打擊房市，但2024年依舊有大量建案會入帳，有高現金殖利率概念及新台幣升值的題材，如勤美、富旺、冠德、長虹、潤隆、達麗等。
■人民幣在岸一度升破7.10
人民幣兌美元在岸價28日盤中曾升破7.10大關，最高升值至7.0974元，與前一交易日相比升值463個基點，尾盤漲幅收窄，仍大漲382個基點，收報7.1055元，創近兩周新高。人民幣兌美元離岸價28日盤中一度升破7.11大關，最高升值至7.1029元，漲幅同樣超過400個基點。外匯交易員認為，到春節前人民幣仍會反彈，短期傾向震盪回升。
匯銀主管分析，新台幣年底強勢升值主要靠三大力道加持，一是Fed態度轉向、強勢美元消風；二是出口商年底作帳需求強烈，新台幣狂飆，深怕價格愈來愈差，拋匯力道比預期更猛烈；三外資提早布局台股、熱錢回流，都使新台幣匯價在封關前狂飆。
匯銀主管指出，相對主要亞幣偏盤整，新台幣年底走勢展現獨強氣勢，28日連闖過30.8、30.7元兩關卡後，短線新台幣先測試30.5元關卡，2024年預估台股有元月行情，若無其他消息干擾，匯價欲弱不易、距離重返2字頭已不遠。
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