配合《再生能源發展條例》新增新建屋頂依法須設太陽光電的規定，經濟部公告修正「公共工程或公有建築物再生能源發電設備設置條件」，除特殊情況，公共工程皆應設置再生能源發電設備，即日起上路。
為推動太陽光電、地熱等再生能源裝置，立法院今年5月底三讀通過《再生能源發展條例》修正草案，明定建築物的新建、增建或改建達一定規模者，除有受光條件不足或其他可免除情形，起造人應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備。
目前經濟部與內政部商討設置細節，初步決定以建築面積1,000平方公尺（約300坪）、最低設置量是50瓩為門檻。經濟部官員表示，這項設置細節還在討論中，內政部還要召開利害關係人會議、與產業溝通；官員預估，明年上半年將可定案。
在建築物設置標準拍板之前，依經濟部先行公布的條件，強調公有建築物符合「再生能源發展條例」第12條之一及相關授權訂定之標準的規定者，都要依規定設置屋頂型太陽光電發電設備，這部分上路時間將會配合建築物的太陽光電設置標準一同施行。
在公共工程部分，政府機關（構）、公立學校或公營事業新建、增建或改建公有建築物以外的公共工程，也從「應優先設置」改為「應設置」，也就是強制這些公共工程在計畫規劃設計階段，就要評估設置再生能源發電設備，若經評估可行時，必須設置再生能源發電設備。
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